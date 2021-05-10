Трагедія в Дніпрі: чоловік, який впав на жінку з 8-го поверху покалічив її та загинув

Травми чоловіка, який впав з висоти, виявилися несумісними з життям.
У Дніпрі у неділю, 9 травня, на житловому масиві Тополя-1 сталася трагічна смертельна подія.
Чоловік викинувся з вікна 8-го поверху. При падінні на землю він впав на жінку, повідомляє Інформатор.
Відзначається, що травми чоловіка виявилися несумісними з життям. Лікарям залишилося лише констатувати смерть.
Постраждалу жінку доставили в лікарню. За попередніми даними, у неї перелом шийного хребта.
Поки достовірно невідомо, чи намагався чоловік накласти на себе руки або випав з необережності. Всі деталі встановлює слідчо-оперативна група.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві сталася НП в лікарні в Солом'янському районі. 72-річна жінка, яка проходила лікування у відділенні для COVID-пацієнтів, покінчила життя самогубством.
Жінка 1949 року народження вистрибнула з шостого поверху. Від отриманих травм вона загинула.