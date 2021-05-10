Трагедія в Дніпрі: чоловік, який впав на жінку з 8-го поверху покалічив її та загинув

Смертельна трагедія сталася в Дніпрі / dp.informator.ua

У Дніпрі у неділю, 9 травня, на житловому масиві Тополя-1 сталася трагічна смертельна подія.

Чоловік викинувся з вікна 8-го поверху. При падінні на землю він впав на жінку, повідомляє Інформатор.

Відзначається, що травми чоловіка виявилися несумісними з життям. Лікарям залишилося лише констатувати смерть.

Постраждалу жінку доставили в лікарню. За попередніми даними, у неї перелом шийного хребта.

Поки достовірно невідомо, чи намагався чоловік накласти на себе руки або випав з необережності. Всі деталі встановлює слідчо-оперативна група.

/ dp.informator.ua

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві сталася НП в лікарні в Солом'янському районі. 72-річна жінка, яка проходила лікування у відділенні для COVID-пацієнтів, покінчила життя самогубством.

Жінка 1949 року народження вистрибнула з шостого поверху. Від отриманих травм вона загинула.