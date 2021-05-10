Трагедия в Днепре: упавший на женщину с 8-го этажа мужчина, покалечил ее и погиб

Смертельная трагедия произошла в Днепре / dp.informator.ua

В Днепре в воскресенье, 9 мая, на жилом массиве Тополь-1 произошло трагическое смертельное происшествие.

Мужчина выбросился из окна 8-го этажа. При падении на землю он упал на женщину, сообщает Информатор.

Отмечается, что травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Врачам осталось лишь констатировать смерть.

Пострадавшую женщину доставили в больницу. По предварительным данным, у нее перелом шейного хребта.

Пока достоверно неизвестно, пытался ли мужчина покончить с собой или выпал по неосторожности. Все детали устанавливает следственно-оперативная группа.

/ dp.informator.ua

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве произошло ЧП в больнице в Соломенском районе. 72-летняя женщина, которая проходила лечение в отделении для COVID-пациентов, покончила жизнь самоубийством.

Женщина 1949 года рождения выпрыгнула с шестого этажа. От полученных травм она погибла.