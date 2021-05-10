Трагедия в Днепре: упавший на женщину с 8-го этажа мужчина, покалечил ее и погиб

Травмы мужчины, упавшего с высоты, оказались несовместимыми с жизнью.
В Днепре в воскресенье, 9 мая, на жилом массиве Тополь-1 произошло трагическое смертельное происшествие.
Мужчина выбросился из окна 8-го этажа. При падении на землю он упал на женщину, сообщает Информатор.
Отмечается, что травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Врачам осталось лишь констатировать смерть.
Пострадавшую женщину доставили в больницу. По предварительным данным, у нее перелом шейного хребта.
Пока достоверно неизвестно, пытался ли мужчина покончить с собой или выпал по неосторожности. Все детали устанавливает следственно-оперативная группа.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве произошло ЧП в больнице в Соломенском районе. 72-летняя женщина, которая проходила лечение в отделении для COVID-пациентов, покончила жизнь самоубийством.
Женщина 1949 года рождения выпрыгнула с шестого этажа. От полученных травм она погибла.