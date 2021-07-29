В Одеській області на пляжі посеред білого дня помер чоловік

На пляжі помер турист

На пляжі Чорноморська Одеської області в четвер, 29 липня, помер чоловік. Попередньо, йому було 56 років, він приїхав на відпочинок зі Львова, пише Telegram-канал Новини Одеси.

Трагедія сталася на території узбережжя біля клубу To Go. Особа померлого встановлена, він народився в 1965 році.

За інформацією очевидців, турист відчув себе зле після того, як зайшов у воду.

У Чорноморськ він приїхав разом з родичами. Вони покликали на допомогу рятувальників, які намагалися повернути чоловіка до життя.

Повідомляється, що турист під час реанімаційних заходів декілька разів розплющував очі. Допомогу йому надавали близько години, проте безрезультатно. Житель Львову помер на території пляжу.

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Причиною трагедії називають серцевий напад. Точні обставини встановлюються.

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На фото і відео з місця події видно, що поки тіло чоловіка виносили на ношах, на пляжі перебували відпочиваючі, в тому числі й дітьми.

Раніше Главред писав про те, що сьогодні в Карпатах у групу туристів потрапила блискавка - в результаті постраждало три особи.

Повідомлення про інцидент надійшло рятувальникам сьогодні о 13: 00. Група з восьми осіб рухалися по маршруту в районі гори Кругла Боржавського хребта.