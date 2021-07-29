В Одесской области на пляже посреди бела дня умер мужчина

На пляже скончался турист

На пляже Черноморска Одесской области в четверг, 29 июля, умер мужчина. Предварительно, ему было 56 лет, он приехал на отдых из Львова, пишет Telegram-канал Новости Одессы.

Трагедия произошла на территории побережья у клуба To Go. Личность умершего установлена, он родился в 1965 году.

По информации очевидцев, турист почувствовал себя плохо после того, как зашел в воду.

В Черноморск он приехал вместе с родственниками. Они позвали на помощь спасателей, которые пытались вернуть мужчину к жизни.

Сообщается, что турист во время реанимационных мероприятий несколько раз открывал глаза. Помощь ему оказывали около часа, однако безрезультатно. Житель Львова умер на территории пляжа.

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Причиной трагедии называют сердечный приступ. Точные обстоятельства устанавливаются.

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На фото и видео с места происшествия видно, что пока тело мужчины выносили на носилках, на пляже находились отдыхающие, в том числе с детьми.

Ранее Главред писал о том, что сегодня в Карпатах в группу туристов попала молния - в результате пострадало три человека.

Сообщение об инциденте поступило спасателям сегодня в 13:00. Группа из восьми человек двигались по маршруту в районе горы Круглая Боржавского хребта.