В селе на Львовщине молния убила ребенка / @ukrgmc.official

Трагедия произошла на Львовщине - в селе Тарасовка Пустомитовского района в 14-летнего парня ударила молния. В результате удара парень погиб.

Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, беда случилась 2 июля. Там отметили, что в селе под Львовом около 21:45 ч. молния ударила местного жителя 2007 года рождения.

Сообщается, что от полученных травм 14-летний парень сразу погиб.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, молнии — серьёзная угроза для жизни людей и животных. Поражение человека или животного молнией часто происходит на открытых пространствах, так как электрический ток идёт по каналу наименьшего электрического сопротивления, что в общем случае соответствует кратчайшему пути "грозовое облако — земля".

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Поражение обычной линейной молнией внутри здания невозможно. Однако бытует мнение, что так называемая шаровая молния может проникать внутрь здания через щели и открытые окна, сообщает Википедия.

Ранее в Черкасской области в селе Софиевка во время грозы от удара молнии погибли два человека, которые отдыхали возле водоема. Еще одна женщина госпитализирована в больницу.

8 июня в селе Малый Кривотин Житомирской области в одном из домов молния ударила девочку, 2006 года рождения, которая говорила по телефону. Сначала пострадавшая попала в реанимацию центральной больницы, а потом ее перевели в травматологическое отделение.

29 июня молния убила мужчину на Херсонщине – он работал в поле.