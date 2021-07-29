В Карпатах разряд молнии покалечил туристов

В Карпатах в группу туристов попала молния / @ukrgmc.official

Сегодня в Карпатах в группу туристов попала молния - в результате пострадало три человека, сообщает ГСЧС Закарпатья в четверг, 29 июля.

Сообщение об инциденте поступило спасателям сегодня в 13:00. Группа из восьми человек двигались по маршруту в районе горы Круглая Боржавского хребта.

"Для проведения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы. В 16:16 пострадавшие были найдены", - сказано в сообщении.

После оказания им первой доврачебной помощи спасатели в 17:53 доставили их до пгт Межгорье, где передали под опеку медиков.

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Ранее Главред писал о трагедии, которая произошла на Львовщине - в селе Тарасовка Пустомитовского района в 14-летнего парня ударила молния. В результате удара подросток погиб.

Беда случилась 2 июля. Там отметили, что в селе под Львовом около 21:45 ч. молния ударила местного жителя 2007 года рождения.

Тт полученных травм 14-летний парень сразу погиб Обстоятельства происшествия устанавливаются.