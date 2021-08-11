Трагічна загибель школяра на водоспаді: вчительку звинуватили офіційно, тепер вона чекає суду

Педагог постане перед судом / ДСНС

У червні під час шкільної екскурсії на водоспаді в селі Кам'янка сталася страшна трагедія. У національному парку "Сколівські Бескиди" загинув 6-класник однієї із львівських шкіл. Тепер вчительку, яка супроводжувала дітей, офіційно звинуватили у смерті дитини.

Як повідомляє ZAXID.NET, окрім класної керівниці Людмили Гребінь, зі школярами на екскурсію поїхали ще 5 дорослих.

Однак в ході розслідування в смерті Артема прадіда-Янчака звинуватили саме її.

Обвинувальний акт стосовно 45-річної класної керівниці школяра вже направили до Сколівського районного суду. Зокрема, педагога звинувачують у неналежному виконанні обов'язків з охорони життя та здоров'я дітей.

Якщо в суді вина жінки буде доведена, то їй може загрожувати від 3 до 5 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років.

Нагадаємо, трагедія трапилася у Стрийському районі Львівської області 2 червня. Хлопчик підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, в результаті чого отримав травму. Реанімаційні заходи лікарів швидкої допомоги не змогли врятувати дитину. Після цього вчительку схопив серцевий напад.