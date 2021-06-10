Трагічна фотосесія з пневматом: після ЗНО школярка застрелила хлопця

Під Києвом після ЗНО застрелили хлопця

У місті Буча під Києвом стався моторошний випадок - школярка із необережності застрелила хлопця. Нацполіція вже відкрила кримінальну справу, дівчинці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Інцидент трапився в Бучі. За даними поліції, після ЗНО четверо школярів пішли додому до одного з товаришів, взяли пневматичну рушницю і вирішили зробити з нею фото для соціальних мереж, йдеться в повідомленні поліції Київської області.

"У результаті 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок і вистрілила у груди 16-річному хлопцеві. Юнак помер на місці. За попередніми даними, батько вбитого хлопця мав подарувати йому цю рушницю", - йдеться в повідомленні.

Поліція з'ясовує обставини інциденту.

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У ніч з 7 на 8 червня 2021 року в одному з сіл Житомирської області невідомий чоловік обстріляв приватний будинок, в якому перебувала на відпочинку сім'я.

Копи повідомляють, що дзвінок про стрілянину вони отримали близько 00:30. Дзвонила мешканка села Грубське.

Попередньо встановлено, що невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. Наразі там знаходилися 47-річний чоловік і 39-річна дружина та їхня 12-річна дочка. Дитина поранень не отримала.