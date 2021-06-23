На Рівненщині помер побитий сином пасажирки водій маршрутки

Винуватець інциденту сказав, що не хотів завдавати каліцтв маршрутчику / Скріншот ТСН

У Рівненської області, у селі Біла Криниця, після бійки з 26-річним сином пасажирки помер 56-річний водій маршрутки. Конфлікт стався 7 червня після того, як жінка поскаржилася синові, що не змогла дочекатися маршрутного таксі. Син пасажирки вдарив водія в обличчя, після чого він впав на асфальт і був госпіталізований з черепно-мозковою травмою і переломом основи черепа. 21 червня водій помер у лікарні.

Як повідомляє Суспільне, конфлікт стався 7 червня у селі Біла Криниця. Жінка поскаржилася синові на те, що вона не змогла дочекатися маршрутки. Побачивши водія цієї ж маршрутки в магазині, 26-річний місцевий житель вирішив з'ясувати питання. Однак водій відповів йому лайками.

Син жінки вдарив водія в обличчя, після чого він впав і був госпіталізований. Лікарі діагностували у нього черепно-мозкову травму з переломом основи черепа.читайте такожНа Рівненщині чоловік відметелив до реанімації маршрутника, який не підвіз його матір

Винуватець інциденту сказав, що не хотів завдавати каліцтв водієві, а вимагав пояснень, чому маршрут було змінено.

Водій перебував у лікарні без свідомості і помер 21 червня. Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень з необережності.

Пізніше справу перекваліфікували на вбивство з необережності. Синові пасажирки загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.