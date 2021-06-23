На Ровенщине умер избитый сыном пассажирки водитель маршрутки

Виновник инцидента сказал, что не хотел наносить увечий маршрутчику / Скриншот ТСН

В Ровенской области, в селе Белая Криница, после драки с 26-летним сыном пассажирки умер 56-летний водитель маршрутки. Конфликт произошел 7 июня после того, как женщина пожаловалась сыну, что не смогла дождаться маршрутного такси. Сын пассажирки ударил водителя в лицо, после чего он упал на асфальт и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом основы черепа. 21 июня водитель умер в больнице.

Как сообщает Суспільне, конфликт произошел 7 июня в селе Белая Криница. Женщина пожаловалась сыну на то, что она не смогла дождаться маршрутки. Увидев водителя этой же маршрутки в магазине, 26-летний местный житель решил выяснить вопрос. Однако водитель ответил ему ругательствами.

Сын женщины ударил водителя в лицо, после чего он упал и был госпитализирован. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму с переломом основы черепа.Читайте такжеНа Ривненщине мужчина отметелил до реанимации маршрутчика, не подвезшего его мать

Виновник инцидента сказал, что не хотел наносить увечий водителю, а требовал объяснений, почему маршрут был изменен.

Водитель находился в больнице без сознания и умер 21 июня. Правоохранительные органы открыли уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений по неосторожности.

Позже дело переквалифицировали на убийство по неосторожности. Сыну пассажирки грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.