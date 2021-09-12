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Травми, опіки та струс мозку: у Миколаєві побилися пасажири маршрутки і водій фури

12 вересня 2021, 14:50

Пасажири розлютилися через блокування маршрутки на зупинці.

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Фура і маршрутка не поділили дорогу, в результаті чого спалахнула бійка / Новини N

Маршрутка та фура у Миколаїві не змогли поділити дорогу, в результаті чого сталася бійка. Водій фури заблокував маршрутку на одній із зупинок і пішов в атаку з перцевим балончиком. Пасажири вибігли з маршрутки і побили водія вантажівки. Обидва водії через конфлікт отримали травми.

Як повідомляє Новини N, конфлікт стався через те, що фура і маршрутка не змогли поділити дорогу. Водій вантажівки заблокував маршрутку на зупинці і напав на водія маршрутного таксі, використовуючи перцевий балончик. Обидва водії опинилися в лікарні. Постраждали ще два пасажири, але їх не госпіталізували.

Відзначається, що спочатку обидва водії сигналили один одному, проте в один момент водій вантажівки перейшов до рішучих дій. Він влаштував блокаду маршрутку на зупинці, після чого підійшов вже до дверей водія і бризнув перцевим газом.читайте такожВ Україні злетять ціни на проїзд у маршрутках: де піднімають тарифи

Пасажирів маршрутного таксі обурила така поведінка водія вантажівки і вони на нього напали. Він спробував сховатися в кабіні своєї машини, але його знайшли і там. Конфлікт довелося припиняти співробітникам поліції, які приїхали на місце події.

В результаті у водія маршрутного таксі зафіксували опіки очей і слизових оболонок носа і рота. У водія вантажівки - травми і, імовірно, струс мозку. Проводяться слідчі дії.

Конфлікти в маршрутці

У Запоріжжі водій маршрутки із застосуванням нецензурної лексики вилаяв пенсіонера і вдарив його дверима по голові. Конфлікт трапився через те, що пенсіонер намагався проїхати в салоні маршрутного таксі з візком в руках.

У Одесі пасажири натовпом побили чоловіка в маршрутці через те, що він вдарив жінку, яка виходила з автобуса. Людині, яку вважають винною у конфлікті, насилу вдалося втекти.

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маршрутка новини Миколаєва подія
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