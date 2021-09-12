Травмы, ожоги и сотрясение мозга: в Николаеве подрались пассажиры маршрутки и водитель фуры

Фура и маршрутка не поделили дорогу, в результате чего вспыхнула драка / Новости N

Маршрутка и фура в Николаеве не смогли поделить дорогу, в результате чего случилась драка. Водитель фуры заблокировал маршрутку на одной из остановок и пошел в атаку с перцовым баллончиком. Пассажиры выбежали из маршрутки и побили водителя грузовика. Оба водителя из-за конфликта получили травмы.

Как сообщает Новости N, конфликт произошел из-за того, что фура и маршрутка не смогли поделить дорогу. Водитель грузовика заблокировал маршрутку на остановке и напал на водителя маршрутного такси, используя перцовый баллончик. Оба водителя оказались в больнице. Пострадали еще два пассажира, но их не госпитализировали.

Отмечается, что сначала оба водителя сигналили друг другу, однако в один момент водитель грузовика перешел к решительным действиям. Он устроил блокаду маршрутку на остановке, после чего подошел уже к двери водителя и брызнул перцовым газом.Читайте такжеВ Украине взлетят цены на проезд в маршрутках: где поднимают тарифы

Пассажиров маршрутного такси возмутило такое поведение водителя грузовика и они на него напали. Он попытался спрятаться в кабине своей машины, но его нашли и там. Конфликт пришлось прекращать сотрудникам полиции, которые приехали на место происшествия.

В результате у водителя маршрутного такси зафиксировали ожоги глаз и слизистых оболочек носа и рта. У водителя грузовика – травмы и, предположительно, сотрясение мозга. Проводятся следственные действия.

Конфликты в маршрутке

В Запорожье водитель маршрутки с применением нецензурной лексики обругал пенсионера и ударил его дверью по голове. Конфликт случился из-за того, что пенсионер пытался проехать в салоне маршрутного такси с тележкой в руках.

В Одессе пассажиры толпой избили мужчину в маршрутке из-за того, что он ударил женщину, которая выходила из автобуса. Человеку, которого считают виновным в конфликте, с трудом удалось убежать.