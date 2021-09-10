Обматерил и ударил дверью по голове: в Запорожье маршрутчик набросился на пенсионера

Водитель избил пенсионера в Запорожье / Скриншот

В Запорожье водитель маршрутного микроавтобуса обругал пожилого пассажира и ударил его дверью по голове.

Конфликт возник после того, как пенсионер попытался проехать в салоне с тележкой в руках. Видео конфликта уже опубликовали в Сети.

При этом водитель обложил пенсионера бранью, а затем сильно ударил его дверью. Пожилой мужчина получил удар в голову.

"Конч*ный .. иди отсюда на х*р, задолбал", — высказался в адрес дедушки водитель.

Удар пришелся пенсионеру в голову. Дедушка не удержался на ногах и упал. К нему бросились очевидцы для оказания помощи.

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Пр этом люди заблокировали маршрутку с агерссивным водителем и вызвали полицию на место происшествия.

По данным очевидцев, пострадавшему 82 года.

Напомним, в Мелитополе между пассажиркой и водителем маршрутного автобуса произошел конфликт. Свидетелями неприятной ситуации стали пассажиры маршрутки в районе Центрального рынка.

Все началось из-за замечания женщины к водителю о громкой музыке в салоне маршрутки. Мужчина на просьбу пассажирки повел себя неадекватно: посыпались оскорбления и угрозы в сторону пассажирки.

Также мы сообщали, что водитель 25-го маршрута города Черноморска Одесской области в грубой форме отказал в бесплатном проезде бойцу АТО, когда тот захотел воспользоваться своим правом льготного проезда. За такой поступок активисты облили его зеленкой.