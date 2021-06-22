Тренування з віртуальним тренером: Зеленський анонсував створення в Україні спортивних локацій

Володимир Зеленський / Reuters

В Україні будуть створені спортивні локації з віртуальним тренером в рамках програми Здорова Україна, заявив президент Володимир Зеленський.

Як підкреслив він в ході форуму Україна 30. Здорова Україна, трансляція якого проходила в Facebook ОП, в Україні планується створення "активних парків" і спортивних майданчиків.

"Це локації здорової країни, мета яких дуже проста - спорт для всіх, спорт доступний, цікавий для мільйонів українців, це можливість без дорогих тренажерів, без персонального тренера, коли і де тобі зручно", - зазначив глава держави.

Що потрібно знати про локації з віртуальним тренером

Президент продемонстрував презентаційний відеоролик, в якому детально розповідалося про формат тренувань, анонсувалося створення в кожному місті локацій для занять з віртуальним тренером.

Зокрема, в парках буде встановлена табличка тренуйся тут, потрібно навести камеру смартфона на QR-код, вибрати рівень складності і виконувати комплекс вправ, дотримуючись рекомендацій тренера.

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Відзначається, що локації підібрані для розвитку всіх рухових якостей: сила, гнучкість, витривалість, координація і спритність. Тренування дозволені тільки при відсутності протипоказань до фізичних навантажень.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в Україні будуть проводити повні медичні обстеження кожні два роки для громадян старше 55 років.

За його словами, для деяких категорій українців обстеження можуть стати щорічними.

Глава держави підкреслив, що рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів.