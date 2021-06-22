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Тренировка с виртуальным тренером: Зеленский анонсировал создание в Украине спортивных локаций

22 июня 2021, 14:10
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В Украине планируют создать в каждом городе локаций для занятий с виртуальным тренером.

Зеленский пообещал украинцам виртуального тренера
Владимир Зеленский / Reuters

В Украине будут созданы спортивные локации с виртуальным тренером в рамках программы Здоровая Украина, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в ходе форума Украина 30. Здоровая Украина, трансляция которого проходила в Facebook ОП, в Украине планируется создание "активных парков" и спортивных площадок.

"Это локации здоровой страны, цель которых очень простая - спорт для всех, спорт доступен, интересен для миллионов украинцев, это возможность без дорогостоящих тренажеров, без персонального тренера, когда и где тебе удобно", - отметил глава государства.

Что нужно знать о локациях с виртуальным тренером

Президент продемонстрировал презентационный видеоролик, в котором подробно рассказывалось о формате тренировок, анонсировалось создание в каждом городе локаций для занятий с виртуальным тренером.

В частности, в парках будет установлена табличка Тренируйся здесь, нужно навести камеру смартфона на QR-код, выбрать уровень сложности и выполнять комплекс упражнений, следуя рекомендациям тренера.

/ Cкриншот

Отмечается, что локации подобраны для развития всех двигательных качеств: сила, гибкость, выносливость, координация и ловкость. Тренировки разрешены только при отсутствии противопоказаний к физическим нагрузкам.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в в Украине будут проводить полные медицинские обследования каждые два года для граждан старше 55 лет.

По его словам, для некоторых категорий украинцев обследования могут стать ежегодными.

Глава государства подчеркнул, что ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше средств.

Владимир Зеленский новости Украины
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