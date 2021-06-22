Зеленский пообещал украинцам регулярные медосмотры: кому и когда светят чекапы

Украинцам пообещали регулярные медобследования / Pixabay

В Украине будут проводить полные медицинские обследования каждые два года для граждан старше 55 лет, заявил президент Владимир Зеленский.

Как заявил он в ходе форума Украина 30. Здоровая Украина, трансляция которого велась в Facebook Офиса президента, для некоторых категорий украинцев обследования могут стать ежегодными.

Глава государства подчеркнул, что ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше средств.

"Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий - ежегодно", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, по статистике 85% преждевременных смертей вызваны неинфекционными заболеваниями, в основном - это болезни системы кровообращения и онкозаболевания, где самой большой проблемой является именно диагностика этих заболеваний.

Медицинские чекапы: какие анализы и как записаться

В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл подробности проведения медицинских чекапов.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции в рамках форума Украина 30. Здоровая Украина, речь идет о регулярном мониторинге анализа крови.

Глава Минздрава пояснил, что граждане старше 55 лет будут проходить ежегодный медицинский осмотр семейным врачом с определенными скрининговыми процедурами.

"Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию", - отметил Ляшко.

Ляшко добавил, что в приложении Дия запустят кабинет пациента, в котором можно будет отслеживать прохождение медицинских чекапов.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что украинцы по закону должны заботиться о своем здоровье, проходить медосмотр и в случае вспышки опасных вирусных инфекций проходить вакцинацию.

Глава государства убежден, что обязательной вакцинации подлежат лица, деятельность которых может сопровождаться распространением различных инфекций.