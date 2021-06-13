Трепанація черепа, перелом ключиці: на Дніпропетровщині мати дико побила 3-річну доньку

У Дніпропетровській області мати дико побила 3-річну доньку / Reuters

Кричущий випадок стався в Дніпропетровській області - у селі Шульгівка мати жорстоко побила свою 3-річну доньку. Після рукоприкладства матері дівчинку з множинними травмами госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

За попередньою інформацією, інцидент стався 10 червня. До обласної дитячої лікарні доставили дівчинку у важкому стані. У неї медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму тіла, множинні забої і гематоми тулуба рук і ніг, повідомляє Інформатор.

Дитину терміново прооперували - була проведена трепанація черепа. Також у дівчинки виявили перелом ключиці.

Причина сказу жінки поки невідома - правоохоронці намагаються з'ясувати, що спонукало матір на такі дії стосовно своєї дитини.

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