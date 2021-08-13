Зворушлива історія: малюк без стравоходу, якого покинула матір, видужав і знайшов сім'ю

Хлопчика назвали Роман / Скріншот

Львівські медики врятували немовля, яке народилося без стравоходу. Мати, як тільки дізналася діагноз малюка, відразу від нього відмовилася. Але лікарі прооперувати хлопчика і цілих 4 місяці виходжували, поки він не одужав після операції. Нещодавно дитину перевели в дитячий будинок і там його спіткало щастя. Знайшлася сім'я, яка погодилася його усиновити.

Як йдеться у сюжеті ТСН, пара вже виховує двох дітей.

Завідувачка реанімації новонароджених обласного перинатального центру Вероніка Колдра, розповіла, що свою відмову від власного новонародженого сина 24-річна породілля аргументувала складними житлово-побутовими умовами. Жінка стверджувала, що у неї 7 дітей.

Після цього дитину доставили до місцевого Охматдиту з попереднім діагнозом - вроджена вада - артезія стравоходу. Лікарі кажуть, що у дитини просто не було стравоходу. В Охматдиті новонародженого прооперували. Увесь час до операції він не міг ковтати, а тому слина, їжа і шлункові соки потрапляли в дихальні шляхи, що було дуже небезпечним для життя.

"Суть операції полягає в тому, щоб відновити прохідність стравоходу і дати можливість харчуватися і розвиватися далі", - розповів торакальний хірург Олег Ленів.

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Лікарі назвали хлопчика Ромою. За свої 4 місяці він пережив 5 операцій. Однак тепер йому посміхнулася доля, він почав йти на поправку і скоро поїде у справжню люблячу сім'ю.

А поки його нові батьки, які, до слова, знайшлися за добу, чекають засідання суду, на якому має ухвалитися рішення про позбавлення батьківських прав його біологічної матері.

Нагадаємо, раніше медики клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова врятували життя дитині, видаливши кісту селезінки. Операцію вони провели за допомогою робота-хірурга Da Vinci.

Також раніше троє маленьких щасливчиків зі столичного Охматдиту, які провели в лікарні два-три роки, вирушили додому. Дітям провели трансплантацію нирок. З лікарні виписали 9-річну Дашу з Білої Церкви, її однолітка Давида з Рівного та 14-річну Настю з Черкаської області. У дітей були вроджені вади розвитку нирок в термінальній стадії. Всі вони жили по два-три роки в Охматдиті, оскільки потребували гемодіалізу.