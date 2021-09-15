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Потрійне зґвалтування: на Закарпатті неповнолітні поглумилися над підлітком

15 вересня 2021, 16:00

Двоє 15-річних і 14-річний хлопець жорстоко поглумилися над 14-річною дівчинкою.

Зґвалтування
На дівчину напали троє підлітків / rua.gr

Трагедія на Закарпатті. Там троє неповнолітніх зґвалтували 14-річну дівчинку. Копи підозрюють, що до зґвалтування причетні два 15-річних і 14-річний підлітки, які живуть в одному селі з потерпілою.

Як повідомляє пресслужба поліції, жахливий випадок стався 14 вересня.

"Співробітники поліції Закарпаття оперативно встановили групу неповнолітніх хлопців, які причетні до зґвалтування 14-річної дівчинки. Слідчі вже звернулися до суду з клопотанням про взяття підозрюваних під варту", - зазначено в повідомленні.

За словами копів, в поліцію звернулася 63-річна мешканка із заявою про згвалтування своєї 14-річної онучки.

Постраждалій надається необхідна допомога, а слідчі вже звернулися до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу - безальтернативного утримання під вартою.

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У справі відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 152 Кримінального кодексу України. Згідно санкції цієї статті, винним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтавській області судитимуть трьох молодих людей за згвалтування і залишення в небезпеці 16-річну дівчину. Загиблою виявилася їхня подруга.

Також раніше в Херсонській області чоловік зґвалтував 12-річну онучку своєї співмешканки. Він заманив її в авто, відвіз за межі населеного пункту і поглумився. Свій телефон і телефон дівчинки чоловік заздалегідь вимкнув з метою конспірації.

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новини Закарпаття зґвалтування
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