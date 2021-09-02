Тука передрік загострення на Донбасі та назвав причину

Георгій Тука / УНІАН

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що напередодні виборів до Держдуми Росії, призначених на 17-19 вересня, на Донбасі можливе серйозне загострення ситуації.

Як розповів Тука в коментарі виданню Obozrevatel, "розігрів" регіону фактично вже почався.

"Думаю, ті події, які нещодавно відбулися в Авдіївці, це ще далеко не межа", - прокоментував він обстріл цього населеного пункту 28 серпня.

Політик нагадав, що ескалацію на Донбасі восени прогнозували багато експертів. Підставою для таких дій російських найманців найімовірніше є майбутні вибори в російський парламент.

"Вони вже почалися і триватимуть – сто відсотків до виборів, а можливо, і після них", – вважає Тука.

Реклама

Крім того, "розігріву" Донбасу сприятиме ще й процес голосування на виборах жителів тимчасово окупованих територій.

Як повідомляв Главред, 28 серпня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки на Донбасі.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає. Про обстріл поінформували Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. За даним фактом порушено кримінальне провадження.

Ситуацію вже прокоментували у ТКГ. Там заявили, що таким чином РФ намагається перешкодити зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.