"Туристичний сезон накрився": в Ялті в море змило сміття з незаконних звалищ, купатися заборонено

На пляжах Ялти заборонили купатися / Фото Facebook

Через зливи і масштабний потоп в окупованій Ялті у Чорне море змило сміття з нелегальних звалищ. На пляжах міста заборонили купатися.

Колишній керівник Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов заявив у Facebook, що окупанти замовчують факт екологічної катастрофи.

"Так виглядає зараз бухта в Ялті. Це справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За сім років незаконної анексії на нелегальних звалищах Криму скупчилося будівельне сміття та побутові відходи. Днями через потужні зливи звалища просто змило в море. Цей випадок - красномовна ілюстрація семирічної окупації Криму Росією. Безвідповідальність і байдужість - це саме те, що відрізняє нинішнє становище півострова", - написав Фірсов.

Тим часом у Мережі публікують фото пляжів окупованої Ялти. Хтось стверджує, що пляжі міста повністю змило, хтось спростовує цю інформацію.

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