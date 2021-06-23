"Туристичний сезон накрився": в Ялті в море змило сміття з незаконних звалищ, купатися заборонено

Окупанти замовчують факт екологічної катастрофи.
Через зливи і масштабний потоп в окупованій Ялті у Чорне море змило сміття з нелегальних звалищ. На пляжах міста заборонили купатися.
Колишній керівник Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов заявив у Facebook, що окупанти замовчують факт екологічної катастрофи.
"Так виглядає зараз бухта в Ялті. Це справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За сім років незаконної анексії на нелегальних звалищах Криму скупчилося будівельне сміття та побутові відходи. Днями через потужні зливи звалища просто змило в море. Цей випадок - красномовна ілюстрація семирічної окупації Криму Росією. Безвідповідальність і байдужість - це саме те, що відрізняє нинішнє становище півострова", - написав Фірсов.
Тим часом у Мережі публікують фото пляжів окупованої Ялти. Хтось стверджує, що пляжі міста повністю змило, хтось спростовує цю інформацію.
"У Ялті змило всі пляжі. Туристичний сезон накрився мідним тазом…"
Зливи й повінь в Ялті - про що раніше писав Главред:
- Днями на окупований Крим обрушилися зливи, почалася повінь. Найбільше постраждали Ялта і Керч.
- У Ялті випали три місячні норми опадів (135 мм). Такого не було з 1922 року. В окремих частинах міста не було світла і водопостачання.
- У Керчі затопило близько 300 домогосподарств, центральні вулиці та міські лікарні. Під водою опинилася частина траси Таврида.
- Масштабний потоп в окупованій Ялті приніс руйнування і людські жертви. Кількість постраждалих досягла майже 20 осіб, один загиблий.