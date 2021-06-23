"Туристический сезон накрылся": в Ялте в море смыло мусор с незаконных свалок, купаться запрещено

На пляжах Ялты запретили купаться / Фото Facebook

Из-за ливней и масштабного потопа в оккупированной Ялте в Черное море смыло мусор с нелегальных свалок. На пляжах города запретили купаться.

Бывший руководитель государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил в Facebook, что оккупанты замалчивают факт экологической катастрофы.

"Так выглядит сейчас бухта в Ялте. Это настоящая экологическая катастрофа, которую замалчивают оккупанты. За семь лет незаконной аннексии на нелегальных свалках Крыма скопился строительный мусор и бытовые отходы. На днях из-за мощных ливней свалки просто смыло в море. Этот случай - красноречивая иллюстрация семилетний оккупации Крыма Россией. Безответственность и равнодушие - это именно то, что отличает нынешнее положение полуострова", - написал Фирсов.

Тем временем в Сети публикуют фото пляжей оккупированной Ялты. Кто-то утверждает, что пляжи города полностью смыло, кто-то опровергает эту информацию.

"В Ялте смыло все пляжи. Туристический сезон накрылся медным тазом…"

Как сообщал Главред, на днях на оккупированный Крым обрушились ливни, началось наводнение. Больше всего пострадали Ялта и Керчь.

В Ялте выпали три месячные нормы осадков (135 мм). Такого не было с 1922 года. В отдельных частях города не было света и водоснабжения.

В Керчи затопило около 300 домохозяйств, центральные улицы и городские больницы. Под водой оказалась часть трассы Таврида.

Масштабный потоп в оккупированной Ялте принес разрушения и человеческие жертвы. Количество пострадавших достигло почти 20 человек, один погибший.