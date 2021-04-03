У Байдена зробили заяву про війська РФ на кордоні з Україною

Джен Псакі / Reuters

Прес-секретар президента США Джен Псакі прокоментувала інформацію про зосередження військ РФ на кордоні України.

Як підкреслила вона в ході брифінгу, США турбує кампанія дезінформації РФ про дії на кордоні з Україною, повідомляти прес-служба Білого дому.

На питання про те, чи турбує її дезінформація Росії про дії на кордоні з Україною, Псакі відповіла: "Ви абсолютно праві, це постійна тема".

При цьому вона нагадала про кампанію дезінформації, яку Росія проводила в минулому у зв'язку з агресією на кордоні з Україною.

"Так що це, безумовно, те, що ми спостерігаємо, нас турбує, і ми продовжимо говорити про це тут, а також з нашими партнерами в Європі", - додала представник Білого дому.

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Як відомо, останнім часом в РФ були помічені армійські частини з технікою, які прямували в бік кордону з Україною.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України пов'язано з тим, що активність НАТО "зобов'язує бути напоготові" і додав, що російські війська "ніколи не брали участь і не беруть" в конфлікті на сході України.

Загострення на Донбасі: