У Байдена зробили заяву про війська РФ на кордоні з Україною

США турбує кампанія дезінформації РФ про дії на кордоні з Україною, заявила Джен Псакі.
Прес-секретар президента США Джен Псакі прокоментувала інформацію про зосередження військ РФ на кордоні України.
Як підкреслила вона в ході брифінгу, США турбує кампанія дезінформації РФ про дії на кордоні з Україною, повідомляти прес-служба Білого дому.
На питання про те, чи турбує її дезінформація Росії про дії на кордоні з Україною, Псакі відповіла: "Ви абсолютно праві, це постійна тема".
При цьому вона нагадала про кампанію дезінформації, яку Росія проводила в минулому у зв'язку з агресією на кордоні з Україною.
"Так що це, безумовно, те, що ми спостерігаємо, нас турбує, і ми продовжимо говорити про це тут, а також з нашими партнерами в Європі", - додала представник Білого дому.
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Як відомо, останнім часом в РФ були помічені армійські частини з технікою, які прямували в бік кордону з Україною.
Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України пов'язано з тим, що активність НАТО "зобов'язує бути напоготові" і додав, що російські війська "ніколи не брали участь і не беруть" в конфлікті на сході України.
Загострення на Донбасі:
- 31 Березня Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.
- У вівторок, 30 березня, в ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
- 30 березня Верховна Рада прийняла постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії і закликав світову спільноту вплинути на РФ.