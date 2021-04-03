У Байдена сделали заявление о войсках РФ на границе с Украиной

США беспокоит кампания дезинформации РФ о действиях на границе с Украиной, заявила Джен Псаки.
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки прокомментировала информацию о сосредоточении войск РФ на границе Украины.
Как подчеркнула она в ходе брифинга, США беспокоит кампания дезинформации РФ о действиях на границе с Украиной, сообщает пресс-служба Белого дома.
На вопрос о том, беспокоит ли ее дезинформация России о действиях на границе с Украиной, Псаки ответила: "Вы абсолютно правы, это постоянная тема".
При этом она напомнила о кампании дезинформации, которую Россия проводила в прошлом в связи с агрессией на границе с Украиной.
"Так что это, безусловно, то, что мы наблюдаем, нас беспокоит, и мы продолжим говорить об этом здесь, а также с нашими партнерами в Европе", - добавила представитель Белого дома.
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Как известно, в последнее время в РФ были замечены армейские части с техникой, которые направлялись в сторону границы с Украиной.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины связано с тем, что активность НАТО "обязывает быть начеку" и добавил, что российские войска "никогда не принимали участие и не принимают" в конфликте на востоке Украины.
Обострение на Донбассе:
- 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
- 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.