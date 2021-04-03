У Байдена сделали заявление о войсках РФ на границе с Украиной

Джен Псаки / Reuters

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки прокомментировала информацию о сосредоточении войск РФ на границе Украины.

Как подчеркнула она в ходе брифинга, США беспокоит кампания дезинформации РФ о действиях на границе с Украиной, сообщает пресс-служба Белого дома.

На вопрос о том, беспокоит ли ее дезинформация России о действиях на границе с Украиной, Псаки ответила: "Вы абсолютно правы, это постоянная тема".

При этом она напомнила о кампании дезинформации, которую Россия проводила в прошлом в связи с агрессией на границе с Украиной.

"Так что это, безусловно, то, что мы наблюдаем, нас беспокоит, и мы продолжим говорить об этом здесь, а также с нашими партнерами в Европе", - добавила представитель Белого дома.

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Как известно, в последнее время в РФ были замечены армейские части с техникой, которые направлялись в сторону границы с Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины связано с тем, что активность НАТО "обязывает быть начеку" и добавил, что российские войска "никогда не принимали участие и не принимают" в конфликте на востоке Украины.

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