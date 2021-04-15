У Кличка розповіли, кому дозволили їздити в транспорті без спецперепустки

Карантин у Києві посилили / УНІАН

Заступник мера Києва Володимир Бондаренко заявив, що в столиці під час жорсткого карантину дозволили користуватися громадським транспортом без спеціального пропуску.

За словами чиновника, адвокатам достатньо лише пред'явити своє службове посвідчення, і їх пускатимуть у транспорт - метро, автобуси, трамваї та тролейбуси.

Бондаренко уточнив, що таке рішення прийняла Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він зазначив, що нинішні епідеміологічні обмеження щодо користування транспортом не повинні стати перешкодою для діяльності адвокатів.

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"Переконаний, що навіть на час локдауну пересування адвокатів у столиці має бути максимально спрощеним з метою здійснення ними належного захисту прав, свобод та інтересів наших співгромадян", - сказав заступник київського мера, передає Вечірній Київ.

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