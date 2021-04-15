У Кличка розповіли, кому дозволили їздити в транспорті без спецперепустки

У мерії Києва пояснили деталі, кому дозволили їздити в столичному транспорті без спецперепустки під час карантину.
Заступник мера Києва Володимир Бондаренко заявив, що в столиці під час жорсткого карантину дозволили користуватися громадським транспортом без спеціального пропуску.
За словами чиновника, адвокатам достатньо лише пред'явити своє службове посвідчення, і їх пускатимуть у транспорт - метро, автобуси, трамваї та тролейбуси.
Бондаренко уточнив, що таке рішення прийняла Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Він зазначив, що нинішні епідеміологічні обмеження щодо користування транспортом не повинні стати перешкодою для діяльності адвокатів.
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"Переконаний, що навіть на час локдауну пересування адвокатів у столиці має бути максимально спрощеним з метою здійснення ними належного захисту прав, свобод та інтересів наших співгромадян", - сказав заступник київського мера, передає Вечірній Київ.
Карантин у Києві - про що раніше повідомляв Главред:
- За даними на середу, 14 квітня, у Києві виявлено 1457 випадків захворюванняна COVID-19. Всього в столиці встановлено 180 066 випадків зараження коронавірусною інфекцією.
- У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації карантин у Києві був посилений з 5 квітня. Було прийнято рішення про закриття шкіл і дитячих садків. Громадський транспорт на час локдауну в столиці повинен працювати виключно в режимі спецпропусків.
- Раніше доктор-імунолог Алла Волоха прогнозувала, що жорсткий карантин у Києві триватиме ще кілька тижнів. Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у столиці залишається складною.