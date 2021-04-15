У Кличко рассказали, кому разрешили ездить в транспорте без спецпропуска

В мэрии Киева объяснили детали, кому разрешили ездить в столичном транспорте без спецпропуска во время карантина.
Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко заявил, что в столице во время жесткого карантина разрешили пользоваться общественным транспортом без специального пропуска адвокатам.
По словам чиновника, адвокатам достаточно только предъявить свое служебное удостоверение, и их будут пускать в транспорт - метро, автобусы, трамваи и троллейбусы.
Бондаренко уточнил, что такое решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Он отметил, что нынешние эпидемиологические ограничения относительно пользования транспортом не должны стать препятствием для деятельности адвокатов.
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"Убежден, что даже на время локдауна передвижение адвокатов в столице должно быть максимально упрощенным с целью осуществления ими надлежащей защиты прав, свобод и интересов наших сограждан", - сказал заместитель киевского мэра, передает Вечерний Киев.
Карантин в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- По данным на среду, 14 апреля, в Киеве выявлено 1457 случаев заболевания COVID-19. Всего в столице установлено 180 066 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации карантин в Киеве был ужесточен с 5 апреля. Было принято решение о закрытии школ и детских садов. Общественный транспорт на время локдауна в столице должен работать исключительно в режиме спецпропусков.
- Ранее доктор-иммунолог Алла Волоха прогнозировала, что жесткий карантин в Киеве продлится еще несколько недель. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице остается сложной.