У Кличко рассказали, кому разрешили ездить в транспорте без спецпропуска

Карантин в Киеве ужесточили / УНИАН

Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко заявил, что в столице во время жесткого карантина разрешили пользоваться общественным транспортом без специального пропуска адвокатам.

По словам чиновника, адвокатам достаточно только предъявить свое служебное удостоверение, и их будут пускать в транспорт - метро, автобусы, трамваи и троллейбусы.

Бондаренко уточнил, что такое решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что нынешние эпидемиологические ограничения относительно пользования транспортом не должны стать препятствием для деятельности адвокатов.

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"Убежден, что даже на время локдауна передвижение адвокатов в столице должно быть максимально упрощенным с целью осуществления ими надлежащей защиты прав, свобод и интересов наших сограждан", - сказал заместитель киевского мэра, передает Вечерний Киев.

Карантин в Киеве - о чем ранее сообщал Главред: