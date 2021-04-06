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Врач сделала прогноз о сроках жесткого карантина в Киеве

6 апреля 2021, 19:34
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Ситуация с распространением коронавируса в Киеве остается сложной, утверждает Алла Волоха.

Киев,карантин
Карантин в Киеве может продлиться несколько недель - врач / УНИАН

В столице остается сложной ситуация с заболеваемостью COVID-19 и смертностью от коронавирусной инфекцией. Усиленные карантинные меры являются единственным выходом, который может стабилизировать положение. Жесткий карантин в Киеве, скорее всего, продлится несколько недель. Решение о возможном продлении профилактических мер будет связано с динамикой заболеваемости, а также факторами Пасхи и майских праздников. Об этом заявила врач-иммунолог Алла Волоха.

В комментарии Obozrevatel доктор заявила, что из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом у города нет возможности принимать другие решения, кроме запуска усиленного противокоронавирусного режима.

"В ситуации, которая сложилась на сегодня и с заболеваемостью, и со смертностью, с тем, что заболеваемость и смертность растут - к сожалению, это единственный выход, который может нам помочь", - считает Волоха.

По ее словам, локдаун в Киеве может продлиться в течение нескольких недель. Далее ситуация будет зависеть от эпидемиологической картины, а также Пасхи и майских праздников.Читайте такжеВ НАН назвали сроки, когда закончится пик третьей волны коронавируса

"По опыту нашей страны и многих стран, это, наверное, может быть, по меньшей мере, несколько недель. Но потом мы будем смотреть. Будет приближаться Пасха, майские праздники. И ситуация будет решаться уже потом. Насколько уменьшится заболеваемость на то время и будет ли это продолжаться дальше. Наверное, будут решать вопрос с Пасхой", - считает врач.

Также она подчеркнула, что жесткий карантин не позволит отдохнуть врачам, однако поможет улучшить процесс лечения заразившихся коронавирусом людей.

Усиление карантина в Киеве

  • Киевский градоначальник Виталий Кличко 31 марта сделал заявление, согласно которому в Киеве с 5 апреля решили ужесточить карантин по причине критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Принято решение о закрытии садиков и школ. Общественным транспортом можно пользоваться только при наличии специального пропуска. Ограничения продлятся как минимум до 16 апреля.
  • Врач Сергей Дубров полагает, что результаты локдауна в Киеве будут заметны через 3-4 недели. Решение об усилении профилактических мер он считает абсолютно правильным, так как они приняты для того, чтобы сохранить жизни киевлян.

новости Киева коронавирус в Киеве Карантин в Киеве Алла Волоха
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