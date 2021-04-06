Врач сделала прогноз о сроках жесткого карантина в Киеве

Карантин в Киеве может продлиться несколько недель - врач / УНИАН

В столице остается сложной ситуация с заболеваемостью COVID-19 и смертностью от коронавирусной инфекцией. Усиленные карантинные меры являются единственным выходом, который может стабилизировать положение. Жесткий карантин в Киеве, скорее всего, продлится несколько недель. Решение о возможном продлении профилактических мер будет связано с динамикой заболеваемости, а также факторами Пасхи и майских праздников. Об этом заявила врач-иммунолог Алла Волоха.

В комментарии Obozrevatel доктор заявила, что из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом у города нет возможности принимать другие решения, кроме запуска усиленного противокоронавирусного режима.

"В ситуации, которая сложилась на сегодня и с заболеваемостью, и со смертностью, с тем, что заболеваемость и смертность растут - к сожалению, это единственный выход, который может нам помочь", - считает Волоха.

По ее словам, локдаун в Киеве может продлиться в течение нескольких недель. Далее ситуация будет зависеть от эпидемиологической картины, а также Пасхи и майских праздников.Читайте такжеВ НАН назвали сроки, когда закончится пик третьей волны коронавируса

"По опыту нашей страны и многих стран, это, наверное, может быть, по меньшей мере, несколько недель. Но потом мы будем смотреть. Будет приближаться Пасха, майские праздники. И ситуация будет решаться уже потом. Насколько уменьшится заболеваемость на то время и будет ли это продолжаться дальше. Наверное, будут решать вопрос с Пасхой", - считает врач.

Также она подчеркнула, что жесткий карантин не позволит отдохнуть врачам, однако поможет улучшить процесс лечения заразившихся коронавирусом людей.

Усиление карантина в Киеве