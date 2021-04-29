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У Кравчука попередили про повернення військ РФ до кордонів України

29 квітня 2021, 07:55
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Росія залишила біля кордону з Україною не менше 50% особового складу, повідомив Олексій Арестович.

Армію РФ перекинуть на кордон України
Армію РФ можуть повернути на кордон з Україною / Facebook/mod.mil. rus

Незабаром Росія знову зосередить біля кордонів України свої війська, заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович.

В ефірі на телеканалі Україна 24 він нагадав про те, що наприкінці липня війська РФ перекидатимуть до кордонів України для підготовки до навчань Захід-2021.

Про звернув увагу на те, що за різними оцінками Росія відвела від кордонів України від 30% до 50% особового складу. У той же час, незважаючи на відведення частини військової техніки, її значна частина продовжує залишатися на кордонах України.

Спікер української делегації в ТКГ не виключив, що в разі необхідності російські війська зможуть швидко повернутися на кордон України.

"А враховуючи, що у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань Захід-2021, вони знову почнуть перекидання військ в кінці липня, я про це попереджав", - зазначив Арестович.

У зв'язку з цим він вважає, що існує висока ймовірність того, що в кінці липня може повторитися загострення ситуації через стягування військ РФ на кордон з Україною.

"Але до цього може багато чого статися, зокрема, зустріч Байдена з Путіним, якісь позитивні рішення можуть бути прийняті", - додав радник української делегації в ТКГ.

читайте такожЕксперт розкрив сценарій удару РФ по Україні після відведення військ

Відведення військ РФ від кордонів України:

  • Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
  • В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
  • Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

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