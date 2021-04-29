У Кравчука попередили про повернення військ РФ до кордонів України

Росія залишила біля кордону з Україною не менше 50% особового складу, повідомив Олексій Арестович.
Незабаром Росія знову зосередить біля кордонів України свої війська, заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович.
В ефірі на телеканалі Україна 24 він нагадав про те, що наприкінці липня війська РФ перекидатимуть до кордонів України для підготовки до навчань Захід-2021.
Про звернув увагу на те, що за різними оцінками Росія відвела від кордонів України від 30% до 50% особового складу. У той же час, незважаючи на відведення частини військової техніки, її значна частина продовжує залишатися на кордонах України.
Спікер української делегації в ТКГ не виключив, що в разі необхідності російські війська зможуть швидко повернутися на кордон України.
"А враховуючи, що у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань Захід-2021, вони знову почнуть перекидання військ в кінці липня, я про це попереджав", - зазначив Арестович.
У зв'язку з цим він вважає, що існує висока ймовірність того, що в кінці липня може повторитися загострення ситуації через стягування військ РФ на кордон з Україною.
"Але до цього може багато чого статися, зокрема, зустріч Байдена з Путіним, якісь позитивні рішення можуть бути прийняті", - додав радник української делегації в ТКГ.
читайте такожЕксперт розкрив сценарій удару РФ по Україні після відведення військ
Відведення військ РФ від кордонів України:
- Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
- В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
- Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".