У Кравчука предупредили о возвращении войск РФ к границам Украины

Армию РФ могут вернуть на границу с Украиной / Facebook/mod.mil.rus

В скором времени Россия вновь сосредоточит у границ Украины свои войска, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

В эфире на телеканале Украина 24 он напомнил о том, что в конце июля войска РФ будут перебрасывать к границам Украины для подготовки к учениям Запад-2021.

О обратил внимание на то, что по разным оценкам Россия отвела от границ Украины от 30% до 50% личного состава. В то же время, несмотря на отвод части военной техники, ее значительная часть продолжает оставаться на границах Украины.

Спикер украинской делегации в ТКГ не исключил, что в случае необходимости российские войска смогут быстро вернуться на границу Украины.

"А учитывая, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений Запад-2021, они снова начнут переброску войск в конце июля, я об этом предупреждал", - отметил Арестович.

В этой связи он считает, что существует высокая вероятность того, что в конце июля может повториться обострение ситуации из-за стягивания войск РФ на границу с Украиной.

"Но до этого может много чего произойти, в частности, встреча Байдена с Путиным, какие-то позитивные решения могут быть приняты", - добавил советник украинской делегации в ТКГ.

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Отвод войск РФ от границ Украины:

Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.

В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.