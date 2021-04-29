У Кравчука предупредили о возвращении войск РФ к границам Украины

Россия оставила у границы с Украиной не менее 50% личного состава, сообщил Алексей Арестович.
В скором времени Россия вновь сосредоточит у границ Украины свои войска, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
В эфире на телеканале Украина 24 он напомнил о том, что в конце июля войска РФ будут перебрасывать к границам Украины для подготовки к учениям Запад-2021.
О обратил внимание на то, что по разным оценкам Россия отвела от границ Украины от 30% до 50% личного состава. В то же время, несмотря на отвод части военной техники, ее значительная часть продолжает оставаться на границах Украины.
Спикер украинской делегации в ТКГ не исключил, что в случае необходимости российские войска смогут быстро вернуться на границу Украины.
"А учитывая, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений Запад-2021, они снова начнут переброску войск в конце июля, я об этом предупреждал", - отметил Арестович.
В этой связи он считает, что существует высокая вероятность того, что в конце июля может повториться обострение ситуации из-за стягивания войск РФ на границу с Украиной.
"Но до этого может много чего произойти, в частности, встреча Байдена с Путиным, какие-то позитивные решения могут быть приняты", - добавил советник украинской делегации в ТКГ.
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Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".