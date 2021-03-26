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У Кравчука розповіли, чим відповість Україна за загострення на Донбасі

26 березня 2021, 20:07
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Зеленський проводить консультації з нормандською четвіркою через загострення ситуації на Донбасі.

Донбас
Україна відреагувала на загострення на Донбасі / УНІАН

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович заявив, що Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки, через загострення на Донбасі, внаслідок чого загинули четверо українських військових.

Арестович, зокрема, розповів про результати засідання української делегації в ТКГ.

"Ми звернулися до ОБСЄ і наших партнерів, щоб провести позачергове засідання підгрупи з безпеки в рамках ТКГ. Воно заплановане на завтра, чекаємо відповіді російської сторони", - зазначив Арестович.

За його словами, "відповідні ноти направлені, президент проводить відповідні консультації з країнами нормандського формату щодо грубого порушення режиму вогню, внаслідок якого загинули стільки наших військовослужбовців".

"Ми хочемо відзначити наступне. Перше. Ми бачимо, що єдиною умовою ефективних переговорів є повне дотримання сторонами режиму припинення вогню. Без цього ми не бачимо перспективи, будь-які переговори і спроби звинуватити українську сторону на тлі загибелі наших військових ми вважаємо цинічними", - заявив радник української делегації, передає Україна 24.

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Арестович зазначив, що Україна буде "домагатися на всіх рівнях повного припинення вогню, нас підтримує керівництво держав-партнерів".

"Друге. Ми нагадуємо всім любителям постріляти, що Збройні сили України відповідно до пункту додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які були прийняті 22 липня 2020 року, залишає за собою право відкривати вогонь у відповідь так, як він був відкритий сьогодні. 9 разів українська сторона зверталася про припинення вогню, але не спрацювало. І так буде і далі", - сказав він.

Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:

  • 26 березня бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу шумів, внаслідок чого двоє українських військових отримали поранення, а четверо - загинули.
  • Крім того, українська делегація в Тристоронній контактній групі збирається на екстрену внутрішню нараду через обстріл і загибель військових.
  • Глава делегації Києва в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що якщо Росія і надалі блокуватиме переговори щодо Донбасу, то вивести ситуацію з глухого кута можна буде тільки із застосуванням серйозних заходів.
  • Загострення ситуації в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі триватиме до початку нової хвилі переговорів у нормандському форматі. Українська армія перебуває в стані боєготовності і готова завдати удару у відповідь по противнику, сказав голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.

війна на Донбасі ТКГ Олексій Арестович
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