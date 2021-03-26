У Кравчука розповіли, чим відповість Україна за загострення на Донбасі

Україна відреагувала на загострення на Донбасі / УНІАН

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович заявив, що Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки, через загострення на Донбасі, внаслідок чого загинули четверо українських військових.

Арестович, зокрема, розповів про результати засідання української делегації в ТКГ.

"Ми звернулися до ОБСЄ і наших партнерів, щоб провести позачергове засідання підгрупи з безпеки в рамках ТКГ. Воно заплановане на завтра, чекаємо відповіді російської сторони", - зазначив Арестович.

За його словами, "відповідні ноти направлені, президент проводить відповідні консультації з країнами нормандського формату щодо грубого порушення режиму вогню, внаслідок якого загинули стільки наших військовослужбовців".

"Ми хочемо відзначити наступне. Перше. Ми бачимо, що єдиною умовою ефективних переговорів є повне дотримання сторонами режиму припинення вогню. Без цього ми не бачимо перспективи, будь-які переговори і спроби звинуватити українську сторону на тлі загибелі наших військових ми вважаємо цинічними", - заявив радник української делегації, передає Україна 24.

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Арестович зазначив, що Україна буде "домагатися на всіх рівнях повного припинення вогню, нас підтримує керівництво держав-партнерів".

"Друге. Ми нагадуємо всім любителям постріляти, що Збройні сили України відповідно до пункту додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які були прийняті 22 липня 2020 року, залишає за собою право відкривати вогонь у відповідь так, як він був відкритий сьогодні. 9 разів українська сторона зверталася про припинення вогню, але не спрацювало. І так буде і далі", - сказав він.

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