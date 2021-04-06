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У Кравчука різко висловилися про маріонеток Кремля і поставили умову РФ

6 квітня 2021, 19:31
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Стало відомо, які питання Україна винесе на позачергове засідання ТКГ.

Сергій Гармаш
Сергій Гармаш про ситуацію в ТКГ / Радіо Свобода

Представник окупованих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів, чому Україна не збирається приїжджати до Мінська на переговори ТКГ по Донбасу по закінченню пандемії.

За словами Гармаша, він не бачить загрози в тому, що Росія, приїхавши до Мінська, буде звинувачувати Україну в зриві переговорів через відсутність делегації.

"ОБСЄ хоч і є членом ТКГ, але це все-таки посередник між Росією і Україною. Тому якщо Росія захоче поїхати в Мінськ, то доведеться їхати туди на самоті, разом зі своїми маріонетками з Донецька і Луганська. Не бачу в цьому ніякої загрози. В крайньому випадку переговори будуть проходити в онлайн-режимі, як це проходить зараз", – сказав Гармаш.

Представник української делегації нагадав, що Україна перестала розглядати Білорусь як майданчик для переговорів після того, як Лукашенко перестали визнавати легітимним президентом.

"Тому які можуть бути офіційні візити делегацій до держави, владу якої ми не визнаємо", - додав Гармаш, передає Україна 24.

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Також Гармаш розповів, які питання Україна винесе на позачергове засідання ТКГ.

"Ситуація напружилася, тому ми дійсно ініціюємо позачергове засідання, чергове має бути наступної середи 14 квітня. Ситуація вимагає більш швидкої реакції. Обговорюватимуться питання безпеки на Донбасі і повернення до стану перемир'я де-факто",- пояснив він.

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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:

війна на Донбасі ТКГ Сергій Гармаш
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