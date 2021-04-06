У Кравчука резко высказались про марионеток Кремля и поставили условие РФ

Сергей Гармаш о ситуаци в ТКГ/ Радио Свобода

Представитель оккупированных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал, почему Украина не собирается приезжать в Минск на переговоры ТКГ по Донбассу по окончанию пандемии.

По словам Гармаша, он не видит угрозы в том, что Россия, приехав в Минск, будет обвинять Украину в срыве переговоров из-за отсутствия делегации.

"ОБСЕ хоть и является членом ТКГ, но это все-таки посредник между Россией и Украиной. Поэтому если Россия захочет поехать в Минск, то ей придется ехать туда в одиночестве, вместе со своими марионетками из Донецка и Луганска. Не вижу в этом никакой угрозы. В крайнем случае переговоры будут проходить в онлайн-режиме, как это проходит сейчас", – сказал Гармаш.

Представитель украинской делегации напомнил, что Украина перестала рассматривать Беларусь как площадку для переговоров после того, как Лукашенко перестали признавать легитимным президентом.

"Поэтому какие могут быть официальные визиты делегаций в государство, власть которого мы не признаем", – добавил Гармаш, передает Украина 24.

Читайте такжеУ Кравчука сделали заявление в ответ на обвинение РФ на Донбассе

Также Гармаш рассказал, какие вопросы Украина вынесет на внеочередное заседание ТКГ.

"Ситуация напряглась, поэтому мы действительно инициируем внеочередное заседание, очередное должно быть в следующую среду 14 апреля. Ситуация требует более быстрой реакции. Будут обсуждаться вопросы безопасности на Донбассе и возвращение к состоянию перемирия де-факто", – объяснил он.

Читайте также"Обезьяны с гранатой": Резников резко высказался о провокациях РФ на Донбассе

Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред: