У Кравчука резко высказались про марионеток Кремля и поставили условие РФ

Стало известно, какие вопросы Украина вынесет на внеочередное заседание ТКГ.
Представитель оккупированных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал, почему Украина не собирается приезжать в Минск на переговоры ТКГ по Донбассу по окончанию пандемии.
По словам Гармаша, он не видит угрозы в том, что Россия, приехав в Минск, будет обвинять Украину в срыве переговоров из-за отсутствия делегации.
"ОБСЕ хоть и является членом ТКГ, но это все-таки посредник между Россией и Украиной. Поэтому если Россия захочет поехать в Минск, то ей придется ехать туда в одиночестве, вместе со своими марионетками из Донецка и Луганска. Не вижу в этом никакой угрозы. В крайнем случае переговоры будут проходить в онлайн-режиме, как это проходит сейчас", – сказал Гармаш.
Представитель украинской делегации напомнил, что Украина перестала рассматривать Беларусь как площадку для переговоров после того, как Лукашенко перестали признавать легитимным президентом.
"Поэтому какие могут быть официальные визиты делегаций в государство, власть которого мы не признаем", – добавил Гармаш, передает Украина 24.
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Также Гармаш рассказал, какие вопросы Украина вынесет на внеочередное заседание ТКГ.
"Ситуация напряглась, поэтому мы действительно инициируем внеочередное заседание, очередное должно быть в следующую среду 14 апреля. Ситуация требует более быстрой реакции. Будут обсуждаться вопросы безопасности на Донбассе и возвращение к состоянию перемирия де-факто", – объяснил он.
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Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что после завершения карантина Украина не будет продолжать переговоры по Донбассу в Минске. Причиной тому является тот факт, что Беларусь сегодня находится под влиянием России.
- Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в нарушении "всех договоренностей" в рамках минского процессе и призвал Запад оказать давление на Украину с целью выполнения соглашений.