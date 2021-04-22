У Лаврова запанікували через навчання СБУ і висунули Києву нові звинувачення

Україна веде активну кампанію з дезінформації, впевнена Марія Захарова.
Україна нібито використовує на Донбасі озброєння, заборонені Мінськими угодами, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
Захарова також звинуватила українську сторону в стягуванні в регіон військ і висловила стурбованість приведенням підрозділів СБУ в режим підвищеної бойової готовності, повідомляє Regnum.
За її словами, українські військові нібито обстрілюють мирні населені пункти і застосовують великокаліберні міномети і артилерійські установки.
"Ми закликаємо Київ негайно припинити військову ескалацію в Донбасі, перестати імітувати переговорний процес і приступити до відповідального виконання зобов'язань щодо внутрішньоукраїнського врегулювання на безальтернативній основі мінського комплексу заходів", - сказала вона.
За її словами, для відволікання уваги населення України від погіршення ситуації в соціально-економічній сфері і наростаючої політичної турбулентності, Київ веде активну кампанію з дезінформації.
"Основа її все та ж — створення образу ворога в особі Росії", - додала Захарова.
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Переговори Зеленського і Путіна щодо Донбасу:
- Раніше президент Зеленський звернувся до глави РФ Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч в будь-якій точці Донбасу, де як і раніше йдуть бойові дії.
- У Кремлі розповіли про реакцію Путіна про зустріч із Зеленським на Донбасі. Путін знає про пропозицію Зеленського провести зустріч на Донбасі, сказав Дмитро Пєсков. Втім, він уточнив, що офіційних запитів на проведення зустрічі Путіна і Зеленського на Донбасі з Києва поки не надходило.
- 16 квітня за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, глава Української держави Володимир Зеленський сказав, що він планував подискутувати з Путіним. Втім, Путін знову проігнорував переговори з Зеленським.
- 9 квітня в офісі президента України зробили заяву про те, що після різкого загострення збройного протистояння на Донбасі в президентській адміністрації звернулися із запитом на переговори з лідерами нормандського формату. Однак Путін відмовився говорити з Зеленським.