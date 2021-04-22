У Лаврова запанікували через навчання СБУ і висунули Києву нові звинувачення

Марія Захарова / Reuters

Україна нібито використовує на Донбасі озброєння, заборонені Мінськими угодами, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Захарова також звинуватила українську сторону в стягуванні в регіон військ і висловила стурбованість приведенням підрозділів СБУ в режим підвищеної бойової готовності, повідомляє Regnum.

За її словами, українські військові нібито обстрілюють мирні населені пункти і застосовують великокаліберні міномети і артилерійські установки.

"Ми закликаємо Київ негайно припинити військову ескалацію в Донбасі, перестати імітувати переговорний процес і приступити до відповідального виконання зобов'язань щодо внутрішньоукраїнського врегулювання на безальтернативній основі мінського комплексу заходів", - сказала вона.

За її словами, для відволікання уваги населення України від погіршення ситуації в соціально-економічній сфері і наростаючої політичної турбулентності, Київ веде активну кампанію з дезінформації.

"Основа її все та ж — створення образу ворога в особі Росії", - додала Захарова.

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