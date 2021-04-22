У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения

Украина ведёт активную кампанию по дезинформации, уверена Мария Захарова.
Украина якобы использует на Донбассе вооружения, запрещённые минскими соглашениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова также обвинила украинскую сторону в стягивании в регион войск и выразила обеспокоенность приведением подразделений СБУ в режим повышенной боевой готовности, сообщает Regnum.
По ее словам, украинские военные якобы обстреливают мирные населенные пункты и применяют крупнокалиберные минометы и артиллерийские установки.
"Мы призываем Киев незамедлительно прекратить военную эскалацию в Донбассе, перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств по внутриукраинскому урегулированию на безальтернативной основе Минского комплекса мер", — сказала она.
По ее словам, для отвлечения внимания населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, Киев ведёт активную кампанию по дезинформации.
"Основа её всё та же — создание образа врага в лице России", — добавила Захарова.
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Переговоры Зеленского и Путина по Донбассу:
- Ранее президент Зеленский обратился к главе РФ Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донбасса, где по-прежнему идут боевые действия.
- В Кремле рассказали о реакции Путина о встрече с Зеленским на Донбассе. Путин знает о предложении Зеленского провести встречу на Донбассе, сказал Дмитрий Песков. Впрочем, он уточнил, что официальных запросов на проведение встречи Путина и Зеленского на Донбассе из Киева пока не поступало.
- 16 апреля по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, глава украинского государства Владимир Зеленский сказал, что он планировал подискутировать с Путиным. Впрочем, Путин вновь проигнорировал переговоры с Зеленским.
- 9 апреля в Офисе президента Украины сделали заявление о том, что после резкого обострения вооруженного противостояния на Донбассе в президентской администрации обратились с запросом на переговоры с лидерами нормандского формата. Однако Путин отказался говорить с Зеленским.