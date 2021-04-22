У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения

Мария Захарова / Reuters

Украина якобы использует на Донбассе вооружения, запрещённые минскими соглашениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова также обвинила украинскую сторону в стягивании в регион войск и выразила обеспокоенность приведением подразделений СБУ в режим повышенной боевой готовности, сообщает Regnum.

По ее словам, украинские военные якобы обстреливают мирные населенные пункты и применяют крупнокалиберные минометы и артиллерийские установки.

"Мы призываем Киев незамедлительно прекратить военную эскалацию в Донбассе, перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств по внутриукраинскому урегулированию на безальтернативной основе Минского комплекса мер", — сказала она.

По ее словам, для отвлечения внимания населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, Киев ведёт активную кампанию по дезинформации.

"Основа её всё та же — создание образа врага в лице России", — добавила Захарова.

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