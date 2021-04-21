В Кремле объявили о реакции Путина по встрече с Зеленским на Донбассе

На официальном уровне запросов из Киева по встрече Путина и Зеленского на Донбассе пока не поступало - Песков / Reuters

Президент РФ Владимир Путин знает об идее президента Украины Владимира Зеленского о встрече лидеров российского и украинского государств на Донбассе. Однако неизвестно, ознакомился ли он конкретно с таким предложением из-за подготовки к рабочим встречам и внутриполитических вопросов в РФ. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Путину доложено об идее Зеленского о встрече на Донбассе, но нет уверенности, ознакомился ли он из-за подготовки к посланию и рабочих встреч", - цитирует Пескова РИА Новости.

Впрочем, он уточнил, что официальных запросов на проведение встречи Путина и Зеленского на Донбассе из Киева пока не поступало.Читайте такжеВ РФ разразились заявлением в адрес Зеленского из-за Путина и Донбасса

Кроме того, по словам пресс-секретаря российского президента, в последние дни никаких запросов от Офиса президента Украины по поводу переговоров с Путиным не было.

"В последние дни запросов на общение не было", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Переговоры Зеленского и Путина