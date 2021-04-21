В Кремле объявили о реакции Путина по встрече с Зеленским на Донбассе

Путин знает о предложении Зеленского провести встречу на Донбассе, сказал Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин знает об идее президента Украины Владимира Зеленского о встрече лидеров российского и украинского государств на Донбассе. Однако неизвестно, ознакомился ли он конкретно с таким предложением из-за подготовки к рабочим встречам и внутриполитических вопросов в РФ. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Путину доложено об идее Зеленского о встрече на Донбассе, но нет уверенности, ознакомился ли он из-за подготовки к посланию и рабочих встреч", - цитирует Пескова РИА Новости.
Впрочем, он уточнил, что официальных запросов на проведение встречи Путина и Зеленского на Донбассе из Киева пока не поступало.Читайте такжеВ РФ разразились заявлением в адрес Зеленского из-за Путина и Донбасса
Кроме того, по словам пресс-секретаря российского президента, в последние дни никаких запросов от Офиса президента Украины по поводу переговоров с Путиным не было.
"В последние дни запросов на общение не было", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Переговоры Зеленского и Путина
- В Офисе президента Украины Владимира Зеленского 9 апреля рассказали о том, что после того, как в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе произошло резкое обострение, президентская администрация отправила запрос на переговоры с лидерами нормандской четверки. Впрочем, Путин отказался от дискуссии с Зеленским.
- Зеленский 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель заявил, что он планировал поговорить и с главой РФ, однако Путин решил не участвовать в дискуссии по Донбассу.
- 20 апреля президент Владимир Зеленский обратился к российскому главе государства Владимиру Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донецкой и Луганской областей, где продолжают идти боевые действия.