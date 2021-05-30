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У окупантів нова проблема: у Сімферополі потоп після злив, є постраждалі

30 травня 2021, 14:42

Багато вулиць Сімферополя залило водою, дороги перетворилися на справжні річки.

Дощі перетворили на річки вулиці Сімферополя
Потоп у Сімферополі / vk.com/auto8292

Дощова погода накрила багато регіонів України, в тому числі захоплений Росією Крим.

Сильні дощі призвели до того, що багато вулиць Сімферополя залило водою, дороги перетворилися на справжні річки, повідомляє РИА Новости.

У повідомленні йдеться про те, що всього за одну суботу в місті випало більше місячної норми опадів.

В результаті затопило торговий центр, територію біля залізничного вокзалу і кілька районів.

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/ vk.com/auto8292

При цьому легкові авто, автобуси і тролейбуси "набрали води" в салон, а громадський транспорт буквально тонув у воді.

Додамо, що прогнози синоптиків не обіцяють жителям півострова нічого хорошого. 30 травня очікується погіршення погоди, ймовірні сильні зливи і град. У понеділок синоптики також прогнозують сильні дощі.

У кількох районах міста пройшов град розміром з горошини, пориви вітру повалили Дерева на дороги. У соцмережах з'явилися повідомлення як мінімум про одного постраждалого в результаті негоди.

Припинення водопостачання Криму

Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.

У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.

Сімферополь новини Криму
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