У окупантів нова проблема: у Сімферополі потоп після злив, є постраждалі

Потоп у Сімферополі / vk.com/auto8292

Дощова погода накрила багато регіонів України, в тому числі захоплений Росією Крим.

Сильні дощі призвели до того, що багато вулиць Сімферополя залило водою, дороги перетворилися на справжні річки, повідомляє РИА Новости.

У повідомленні йдеться про те, що всього за одну суботу в місті випало більше місячної норми опадів.

В результаті затопило торговий центр, територію біля залізничного вокзалу і кілька районів.

/ vk.com/auto8292

При цьому легкові авто, автобуси і тролейбуси "набрали води" в салон, а громадський транспорт буквально тонув у воді.

Додамо, що прогнози синоптиків не обіцяють жителям півострова нічого хорошого. 30 травня очікується погіршення погоди, ймовірні сильні зливи і град. У понеділок синоптики також прогнозують сильні дощі.

У кількох районах міста пройшов град розміром з горошини, пориви вітру повалили Дерева на дороги. У соцмережах з'явилися повідомлення як мінімум про одного постраждалого в результаті негоди.