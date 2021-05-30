У оккупантов новая проблема: в Симферополе потоп после ливней, есть пострадавшие

Потоп в Симферополе / vk.com/auto8292

Дождливая погода накрыла многие регионы Украины, в том числе захваченный Россией Крым.

Сильные дожди привели к тому, что многие улицы Симферополя залило водой, дороги превратились в настоящие реки, сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится о том, что всего за одну субботу в городе выпало более месячной нормы осадков.

В результате затопило торговый центр, территорию возле железнодорожного вокзала и несколько районов.

/ vk.com/auto8292

При этом легковые авто, автобусы и троллейбусы "набрали воды" в салон, а общественный транспорт буквально тонул в воде.

Добавим, что прогнозы синоптиков не сулят жителям полуострова ничего хорошего. 30 мая ожидается ухудшение погоды, вероятны сильные ливни и град. В понедельник синоптики также прогнозируют сильные дожди.

В нескольких районах города прошел град размером с горошины, порывы ветра повалили деревья на дороги. В соцсетях появились сообщения как минимум об одном пострадавшем в результате непогоды.