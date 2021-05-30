У оккупантов новая проблема: в Симферополе потоп после ливней, есть пострадавшие

Многие улицы Симферополя залило водой, дороги превратились в настоящие реки.
Дождливая погода накрыла многие регионы Украины, в том числе захваченный Россией Крым.
Сильные дожди привели к тому, что многие улицы Симферополя залило водой, дороги превратились в настоящие реки, сообщает РИА Новости.
В сообщении говорится о том, что всего за одну субботу в городе выпало более месячной нормы осадков.
В результате затопило торговый центр, территорию возле железнодорожного вокзала и несколько районов.
При этом легковые авто, автобусы и троллейбусы "набрали воды" в салон, а общественный транспорт буквально тонул в воде.
Добавим, что прогнозы синоптиков не сулят жителям полуострова ничего хорошего. 30 мая ожидается ухудшение погоды, вероятны сильные ливни и град. В понедельник синоптики также прогнозируют сильные дожди.
В нескольких районах города прошел град размером с горошины, порывы ветра повалили деревья на дороги. В соцсетях появились сообщения как минимум об одном пострадавшем в результате непогоды.
Прекращение водоснабжения Крыма
Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.