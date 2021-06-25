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У Путіна заговорили про ймовірність зриву зустрічі з Зеленським після нових санкцій України

25 червня 2021, 14:50

Дмитро Пєсков оцінив санкції України проти російських компаній.

Пісок
Дмитро Пєсков / УНІАН

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має наміру переглядати свою політику щодо України для поліпшення відносин з Європейським Союзом.

Про це він підкреслив він в ході спілкування з журналістами, відповідаючи на питання, чи розглядає Росія можливість коригування своєї позиції по Україні, оскільки саме вона стала причиною погіршення відносин Кремля з Євросоюзом, передає УНІАН.

"Що таке українське питання? Це Донбас. Україна вважає, що це Донбас і Крим. Але Крим не обговорюється з боку Росії, тут нічого ні переглядати, ні обговорювати, ні говорити. Донбас - це внутрішньоукраїнська проблема. І Росія бере участь у форматі, який працює з метою допомогти Україні вирішити цю внутрішньоукраїнську проблему. Тому тут теж особливо переглядати нічого",-сказав прес-секретар Путіна.

Він нагадав, що цей формат врегулювання базується на Мінському комплексі заходів. "За загальним міжнародним визнанням, цей Мінський комплекс заходів є єдиним можливим механізмом для врегулювання. Це визнають і всі учасники формату, ну, може бути, за винятком самої України, яка останнім часом виступає з низкою суперечливих заяв на цей рахунок", - сказав Пєсков.

Речник президента РФ також відреагував на санкції України проти російських компаній і підкреслив, що це може вплинути на можливість зустрічі Президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

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"Продовження Києвом санкцій щодо російських компаній можна оцінити як кроки для недопущення зустрічі Путіна і Зеленського", - заявив він.

Водночас Пєсков висловив здивування українськими санкціями проти глави Газпрому Олексія Міллера на тлі бажання домовитися з Росією щодо газу.

"Хто буде підписувати документи?",- поставив він риторичне питання.

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Раньше Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.

У відповідь Путін заявив, що Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".

Пізніше Зеленський заявив, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним.

новини Росії Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков новини України
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