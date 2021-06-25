У Путина заговорили о вероятности срыва встречи с Зеленским и назвали причину

Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена пересматривать свою политику в отношении Украины для улучшения отношений с Европейским Союзом.

Об этом он подчеркнул он в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия возможность корректировки своей позиции по Украине, поскольку именно она стала причиной ухудшения отношений Кремля с Евросоюзом, передает УНИАН.

"Что такое украинский вопрос? Это Донбасс. Украина считает, что это Донбасс и Крым. Но Крым не обсуждается со стороны России, здесь нечего ни пересматривать, ни обсуждать, ни говорить. Донбасс - это внутриукраинская проблема. И Россия участвует в формате, который работает с целью помочь Украине решить эту внутриукраинскую проблему. Поэтому здесь тоже особо пересматривать нечего", - сказал пресс-секретарь Путина.

Он напомнил, что этот формат урегулирования базируется на Минском комплексе мер. "По общему международному признанию, этот Минский комплекс мер является единственным возможным механизмом для урегулирования. Это признают и все участники формата, ну, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет", - сказал Песков.

Спикер президента РФ также отреагировал на санкции Украины против российских компаний и подчеркнул, что это может повлиять на возможность встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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"Продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно оценить как шаги для недопущения встречи Путина и Зеленского", - заявил он.

В то же время Песков выразил удивление украинскими санкциями против главы Газпрома Алексея Миллера на фоне желания договориться с Россией по газу.

"Кто будет подписывать документы?", - задал он риторический вопрос.

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Ранее Зеленский обратился к Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.

В ответ Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".

Позднее Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.