У Тарана пояснили неготовність України до атаки Росії

Україна відчуває великі проблеми з боєприпасами, підкреслив Юрій Бутусов.
Україна не готова до масштабної агресії Росії, заявив позаштатний радник міністра оборони України Андрія Тарана Юрій Бутусов.
Як підкреслив він в ефірі Апостроф TV, в Україні не приділяють належної уваги закупівлям техніки.
"Потрібно чесно назвати речі своїми іменами: до загострення країна не готова", — сказав радник міністра оборони.
За його словами, керівництво держави не приділяє належної уваги військовим реформам, тому він не виключив ймовірність повторення ситуацій 2014 року.
"У нас великі проблеми з боєприпасами. Ситуація зараз з боєприпасами гірша, ніж будь-коли ... Ситуація критична", - розповів військовий експерт.
Він додав, що ЗСУ відчувають потребу в боєприпасах (снарядах і мінах), позашляховиках, тепловізорах і приладах нічного бачення.
Бутусов підкреслив, що після семи років збройного конфлікту в Донбасі, а також підривів декількох складів, обсяг амуніції в країні значно скоротився.
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Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.