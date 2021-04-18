У Тарана пояснили неготовність України до атаки Росії

ЗСУ не вистачає боєприпасів, заявив Юрій Бутусов / Фейсбук 93 ОМБР

Україна не готова до масштабної агресії Росії, заявив позаштатний радник міністра оборони України Андрія Тарана Юрій Бутусов.

Як підкреслив він в ефірі Апостроф TV, в Україні не приділяють належної уваги закупівлям техніки.

"Потрібно чесно назвати речі своїми іменами: до загострення країна не готова", — сказав радник міністра оборони.

За його словами, керівництво держави не приділяє належної уваги військовим реформам, тому він не виключив ймовірність повторення ситуацій 2014 року.

"У нас великі проблеми з боєприпасами. Ситуація зараз з боєприпасами гірша, ніж будь-коли ... Ситуація критична", - розповів військовий експерт.

Він додав, що ЗСУ відчувають потребу в боєприпасах (снарядах і мінах), позашляховиках, тепловізорах і приладах нічного бачення.

Бутусов підкреслив, що після семи років збройного конфлікту в Донбасі, а також підривів декількох складів, обсяг амуніції в країні значно скоротився.

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Загострення на кордоні України і РФ: