У Тарана объяснили неготовность Украины к атаке России

ВСУ не хватает боеприпасов, заявил Юрий Бутусов / Фейсбук 93 ОМБР

Украина не готова к масштабной агрессии России, заявил внештатный советник министра обороны Украины Андрея Тарана Юрий Бутусов.

Как подчеркнул он в эфире Апостроф TV, в Украине не уделяют должного внимания закупкам техники.

"Нужно честно назвать вещи своими именами: к обострению страна не готова", — сказал советник министра обороны.

По его словам, руководство государства не уделяет достсточного внимания военным реформам, поэтому он не исключил вероятность повторения ситуаций 2014 года.

"У нас большие проблемы с боеприпасами. Ситуация сейчас с боеприпасами хуже, чем когда либо ... Ситуация критическая", - рассказал военный эксперт.

Он добавил, что ВСУ испытывают потребность в боеприпасах (снарядах и минах), внедорожниках, тепловизорах и приборах ночного видения.

Бутусов подчеркнул, что после семи лет вооруженного конфликта в Донбассе, а также подрывов нескольких складов, объем амуниции в стране значительно сократился.

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Обострение на границе Украины и РФ: