У Тарана объяснили неготовность Украины к атаке России

Украина испытывает большие проблемы с боеприпасами, подчеркнул Юрий Бутусов.
Украина не готова к масштабной агрессии России, заявил внештатный советник министра обороны Украины Андрея Тарана Юрий Бутусов.
Как подчеркнул он в эфире Апостроф TV, в Украине не уделяют должного внимания закупкам техники.
"Нужно честно назвать вещи своими именами: к обострению страна не готова", — сказал советник министра обороны.
По его словам, руководство государства не уделяет достсточного внимания военным реформам, поэтому он не исключил вероятность повторения ситуаций 2014 года.
"У нас большие проблемы с боеприпасами. Ситуация сейчас с боеприпасами хуже, чем когда либо ... Ситуация критическая", - рассказал военный эксперт.
Он добавил, что ВСУ испытывают потребность в боеприпасах (снарядах и минах), внедорожниках, тепловизорах и приборах ночного видения.
Бутусов подчеркнул, что после семи лет вооруженного конфликта в Донбассе, а также подрывов нескольких складов, объем амуниции в стране значительно сократился.
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Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.