У Зеленського назвали головні теми нового засідання РНБО

Анонсовано нове засідання РНБО / УНІАН

В Офісі президента прокоментували порядок нового засідання Ради нацбезпеки і оборони, призначеного на п'ятницю, 2 квітня.

Як рассказл в ефірі телеканалу Україна 24 заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатимуться "теми безпеки і наведення справедливості".

Він звернув увагу на те, що і раніше в повідомленнях з анонсом засідань РНБО не публікувалася повістка.

"Конкретних тем ми не називаємо до самого засідання, але можу сказати, що сьогодні РНБО, як і всі минулі, це будуть теми безпеки і наведення справедливості нарешті в країні", - додав Тимошенко.

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