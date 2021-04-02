У Зеленського назвали головні теми нового засідання РНБО

Кирило Тимошенко розповів, що розглянуть на новому засіданні РНБО.
В Офісі президента прокоментували порядок нового засідання Ради нацбезпеки і оборони, призначеного на п'ятницю, 2 квітня.
Як рассказл в ефірі телеканалу Україна 24 заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатимуться "теми безпеки і наведення справедливості".
Він звернув увагу на те, що і раніше в повідомленнях з анонсом засідань РНБО не публікувалася повістка.
"Конкретних тем ми не називаємо до самого засідання, але можу сказати, що сьогодні РНБО, як і всі минулі, це будуть теми безпеки і наведення справедливості нарешті в країні", - додав Тимошенко.
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Резонансні рішення РНБО:
- Раніше РНБО вирішила ввести санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку-нардепу від опозиційної платформи – за життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".
- Пізніше РНБО прийняв рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко, за фінансування тероризму.
- РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.
- Також за підсумками РНБО заявили, що Україна має намір націоналізувати підприємство стратегічної важливості-Мотор Січ. Держава має намір з'ясувати, яким чином підприємство опинилося у володінні приватного власника.
Автор: Олексій Тичина