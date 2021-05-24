У Зеленського назвали умову заборони польотів білоруських літаків в Україну

Українські авіакомпанії можуть перестати літати над Білоруссю, не виключив Михайло Подоляк.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, чи планується заборона польотів білоруської авіакомпанії Белавіа в Україну після екстреної посадкою в Мінську літака Ryanair, що слідував рейсом Афіни-Вільнюс, на борту якого перебував засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич.
Як підкреслив він у коментарі виданню Strana.ua, на такий крок Україна може піти у разі аналогічного рішення країн ЄС.
"Це питання зараз буде в процесі обговорення і точно буде корелюватися з рішеннями європейських країн", - сказав Подоляк.
При цьому він не виключив, що українські авіакомпанії можуть перестати літати над Білоруссю.
Він упевнений, що затримання Протасевича в Білорусі завдало репутаційної шкоди Мінську і Олександру Лукашенку.
"Вся ця історія однозначно винесла і Лукашенко, і його держава за дужки цивілізованого світу - він однозначно нерукостиснутий і може рухатися тільки до статусу, який визначать для нього росіяни. РФ взагалі від цієї ситуації отримала тільки плюси, будучи і автором сценарію, і продюсером дійства. Між іншим, точно такий же сценарій готувався і для України-зробити її ізгоєм за рахунок захоплення пасажирського авіалайнера", - пояснив Подоляк.
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Затримання Романа Протасевича:
- Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це"операцією спецслужб".
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.
У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:
- Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:
- ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);
- ст. 293 (організація масових заворушень);
- ст. 342 (організація групових дій, грубо порушують громадський порядок).
- Ні по одне з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.
- Санкції статей, за якими проходить в якості обвинуваченого затриманий в неділю в аеропорту Мінська Роман Протасевич, припускають покарання аж до позбавлення волі на строк до 15 років, йдеться в Кримінальному кодексі Білорусі.