У Зеленського назвали умову заборони польотів білоруських літаків в Україну

Літакам Белавіа можуть заборонити літати в Україну / Facebook / belavia

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, чи планується заборона польотів білоруської авіакомпанії Белавіа в Україну після екстреної посадкою в Мінську літака Ryanair, що слідував рейсом Афіни-Вільнюс, на борту якого перебував засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич.

Як підкреслив він у коментарі виданню Strana.ua, на такий крок Україна може піти у разі аналогічного рішення країн ЄС.

"Це питання зараз буде в процесі обговорення і точно буде корелюватися з рішеннями європейських країн", - сказав Подоляк.

При цьому він не виключив, що українські авіакомпанії можуть перестати літати над Білоруссю.

Він упевнений, що затримання Протасевича в Білорусі завдало репутаційної шкоди Мінську і Олександру Лукашенку.

"Вся ця історія однозначно винесла і Лукашенко, і його держава за дужки цивілізованого світу - він однозначно нерукостиснутий і може рухатися тільки до статусу, який визначать для нього росіяни. РФ взагалі від цієї ситуації отримала тільки плюси, будучи і автором сценарію, і продюсером дійства. Між іншим, точно такий же сценарій готувався і для України-зробити її ізгоєм за рахунок захоплення пасажирського авіалайнера", - пояснив Подоляк.

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Затримання Романа Протасевича:

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.

Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це"операцією спецслужб".

В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.

У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі: