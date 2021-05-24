У Зеленского назвали условие запрета полетов белорусских самолетов в Украину

Самолетам Белавиа могут запретить летать в Украину / Facebook/belavia

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, планируется ли запрет полетов белорусской авиакомпании Белавиа в Украину после экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Как подчеркнул он в комментарии изданию Strana.ua, на такой шаг Украина может пойти в случае аналогичного решения стран ЕС.

"Этот вопрос сейчас будет в процессе обсуждения и точно будет коррелироваться с решениями европейских стран", - сказал Подоляк.

При этом он не исключил, что украинские авиакомпании могут перестать летать над Беларусью.

Он уверен, что задержание Протасевича в Беларуси нанесло репутационный урон Минску и Александру Лукашенко.

"Вся эта история однозначно вынесла и Лукашенко, и его государство за скобки цивилизованного мира - он однозначно нерукопожатен и может двигаться только к статусу, который определят для него россияне. РФ вообще от этой ситуации получила только плюсы, являясь и автором сценария, и продюсером действа. Между прочим, точно такой же сценарий готовился и для Украины - сделать ее изгоем за счёт захвата пассажирского авиалайнера", - пояснил Подоляк.

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Задержание Романа Протасевича:

Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси: