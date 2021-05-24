У Зеленского назвали условие запрета полетов белорусских самолетов в Украину

Украинские авиакомпании могут перестать летать над Беларусью, не исключил Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, планируется ли запрет полетов белорусской авиакомпании Белавиа в Украину после экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
Как подчеркнул он в комментарии изданию Strana.ua, на такой шаг Украина может пойти в случае аналогичного решения стран ЕС.
"Этот вопрос сейчас будет в процессе обсуждения и точно будет коррелироваться с решениями европейских стран", - сказал Подоляк.
При этом он не исключил, что украинские авиакомпании могут перестать летать над Беларусью.
Он уверен, что задержание Протасевича в Беларуси нанесло репутационный урон Минску и Александру Лукашенко.
"Вся эта история однозначно вынесла и Лукашенко, и его государство за скобки цивилизованного мира - он однозначно нерукопожатен и может двигаться только к статусу, который определят для него россияне. РФ вообще от этой ситуации получила только плюсы, являясь и автором сценария, и продюсером действа. Между прочим, точно такой же сценарий готовился и для Украины - сделать ее изгоем за счёт захвата пассажирского авиалайнера", - пояснил Подоляк.
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Задержание Романа Протасевича:
- Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.
В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:
- Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
- ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
- ст. 293 (организация массовых беспорядков);
- ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
- Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
- Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.