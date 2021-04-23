УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Зеленського відреагували на пропозицію переговорів з бойовиками "ЛДНР"

23 квітня 2021, 20:34
Прослухати новину
Зупинити

Українська сторона твердо виступає виключно за конструктивний підхід до переговорів, адже в цих питаннях необхідний результат.

Нормандська зустріч з бойовиками ЛДНР у Зеленського дали відповідь
Нормандська зустріч з бойовиками ЛДНР: у Зеленського дали відповідь / УНІАН

В Офісі президента України вважають недоцільним запрошувати на нормандську зустріч представників "ЛДНР", адже ті, по суті, є просто ще однією обличчям російської сторони.

"Розцінюємо пропозицію Дмитра Козака про проведення свого роду "змішаних" переговорів на Донбасі за участю представників Франції, Німеччини, України, Росії і несуб'єктних в юридичному сенсі осіб з ОРДЛО - як те, що може розмити саму ідею переговорів", - заявив у коментарі РБК-Україна радник керівника Офісу президента України з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

Він підкреслив, що українська сторона твердо виступає виключно за конструктивний підхід до переговорів, адже в цих питаннях необхідний результат. А представники "ЛДНР" (будучи ще одним обличчям російської сторони) не приймають самостійних рішень. Тому подібний діалог не буде конструктивним.

"Щоб забезпечити конструктивність, пропозицію Дмитра Козака можна розглянути і спробувати реалізувати на рівні Тристоронньої контактної групи", – уточнив Подоляк.

Він упевнений, що більше користі принесуть переговори президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним, які запропонував провести український лідер.

Нагадаємо, заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак запропонував Франції та Німеччини обговорити ситуацію на Донбасі. Зустріч, за словами Козака, можна буде провести на Донбасі за участю України, "ДНР" і "ЛНР".

Переговори Росії та України

Агресія Росії на Донбасі

У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.

У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.

нормандські переговори Михайло Подоляк окупація Донбасу новини України новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «У Зеленського відреагували на пропозицію переговорів з бойовиками "ЛДНР"». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловікомСоломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Чого чекати від Росії в небі над УкраїноюЧого чекати від Росії в небі над Україною Зеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозиціюЗеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозицію У ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для ЗаходуУ ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу На Київ насувається потужний ураган з грозою і градомНа Київ насувається потужний ураган з грозою і градом

Останні новини

08:28
Що вийшло з моди у 2021 році: головні антитренди весни-літа
08:00
Зеленський не поїде до Москви на переговори з Путіним - Резніков Відео
07:46
Масло ши: в чому переваги для здоров'я Відео
07:24
У Байдена розповіли, як санкції США "заспокоїли" Росію Відео
07:15
Експерт пояснив, чому Кремль відклав плани щодо вторгнення в Україну Відео
Реклама
07:00
Дочка Брежнєвої в трусиках і чоботях влаштувала сексуальну фотосесію Фото
06:57
Чому Москва панікує через турецькі Байрактари для України Погляд
06:38
Свіжий гороскоп всіх знаків Зодіаку: великий успіх та прибуткова пропозиція Відео
06:30
"Вакцинація не врятує": експерт заявив про неминучість повного локдауну Відео
06:01
Вчені з'ясували, яка звичка робить життя коротше на десятиліття Відео
05:24
Ведуча Орла і решки похвалилася схудлою фігурою у відвертому купальнику
05:02
Детальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примирення
04:28
У США оцінили загрозу повномасштабної війни РФ проти України Відео
03:50
Лікар розповіла, чи допоможе стара вакцина від нових штамів COVID-19 Відео
03:09
У ДПСУ оцінили ситуацію із загрозою нападу Росії на Україну Відео
02:15
Пам'ять і здатність до навчання: що відбувається з мозком після кави Відео
01:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 24 квітня: несподіванки та заборонені зміни Відео
00:55
Експерт пояснив, чому відведення військ РФ стало перемогою і Києва, і Москви Відео
00:19
Листівки-привітання з Лазаревою суботою і красиві побажання
23 квітня, п'ятниця
23:41
Кравчук розкрив деталі умови поїздки Зеленського до Росії Відео
Реклама
23:23
Ляшко розповів, коли з червоної зони вийдуть Київ і п'ять областей Відео
22:54
Резніков оголосив про визнання Путіним "ЛДНР" і вихід РФ з "Мінська" Відео
22:44
"Оргазмічне блаженство": сексперт поділилася сексуальною фішкою Відео
22:23
Бог простить українців, якщо вони не освятять паски на Великдень - Степанов Відео
22:18
Арестович назвав умову Києва щодо зустрічі з РФ, Францією і ФРН на Донбасі Відео
22:17
Лікарі розповіли, як душ впливає на імунітет Відео
21:57
Вербна неділя: прикмети на вербу, гроші і любов Відео
21:57
Тельці: головні якості та сумісність з іншими знаками Зодіаку
21:40
Тарифи на електроенергію підскочать на 50%, на опалення – на 20%: яких платіжок чекаюти Відео
21:38
На Херсонщині українська армія провела масштабні навчання ППО Відео
21:33
З чого починається рак легенів: симптоми Відео
20:57
У МЗС РФ вибухнули звинуваченнями на адресу України через інтеграцію до НАТО Відео
20:34
У Зеленського відреагували на пропозицію переговорів з бойовиками "ЛДНР" Відео
20:20
Студія DICE офіційно розповіла про Battlefield 6 Відео
19:47
Дипломат заявив про загрозу атаки на Україну через озброєння РФ на кордоні Відео
19:35
Академія інтерактивних мистецтв і наук назвала найкращі ігри 2020-го Відео
19:28
Чеський прем'єр пояснив, чому зруйновані відносини Кремля і Чехії Відео
19:08
Лікарі назвали гриби, які уповільнюють прогресування раку Відео
18:50
До Apex Legends наближається новий сезон: що очікує на гравців Відео
18:48
Названо головні причини забруднення повітря в Україні
Реклама
18:44
Адвоката Пашаєва викликали до суду за лже-свідоцтво у справі Єфремова Відео
18:24
Байден відреагував на заяву Путіна під час саміту з клімату Відео
18:01
Музика українського композитора стала саундтреком до серіалу HBO Відео
18:00
CD Projekt розповіла про Cyberpunk 2077 і The Witcher 3 в цифрах Відео
17:57
Перевірка знайшла в COVID-фонді сотні порушень на сотні мільйони гривень Відео
17:32
У Росії вибухнули заявою на адресу України і закликали до перемовин Відео
17:31
Олег Винник випустив кліп Діаманти з переможницею Х-Фактора Відео
17:26
Вчені назвали продукти, які провокують ранню смерть Відео
17:22
Серцевий напад: три перевірених способи знизити ризик небезпечного для життя стану Відео
17:16
У Херсоні депутати побилися через плакат "пособник окупанта" Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти