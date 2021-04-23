У Зеленського відреагували на пропозицію переговорів з бойовиками "ЛДНР"

Нормандська зустріч з бойовиками ЛДНР: у Зеленського дали відповідь / УНІАН

В Офісі президента України вважають недоцільним запрошувати на нормандську зустріч представників "ЛДНР", адже ті, по суті, є просто ще однією обличчям російської сторони.

"Розцінюємо пропозицію Дмитра Козака про проведення свого роду "змішаних" переговорів на Донбасі за участю представників Франції, Німеччини, України, Росії і несуб'єктних в юридичному сенсі осіб з ОРДЛО - як те, що може розмити саму ідею переговорів", - заявив у коментарі РБК-Україна радник керівника Офісу президента України з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

Він підкреслив, що українська сторона твердо виступає виключно за конструктивний підхід до переговорів, адже в цих питаннях необхідний результат. А представники "ЛДНР" (будучи ще одним обличчям російської сторони) не приймають самостійних рішень. Тому подібний діалог не буде конструктивним.

"Щоб забезпечити конструктивність, пропозицію Дмитра Козака можна розглянути і спробувати реалізувати на рівні Тристоронньої контактної групи", – уточнив Подоляк.

Він упевнений, що більше користі принесуть переговори президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним, які запропонував провести український лідер.

Нагадаємо, заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак запропонував Франції та Німеччини обговорити ситуацію на Донбасі. Зустріч, за словами Козака, можна буде провести на Донбасі за участю України, "ДНР" і "ЛНР".

Переговори Росії та України

20 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до глави РФ Володимира Путіна з пропозицією провести переговори у будь-якій точці збройного конфлікту на Донбасі з метою врегулювання конфронтації двох держав.

Російський глава держави Володимир Путін висловив готовність зустрітися із Зеленським у Москві, щоб обговорити російсько-українські відносини. Однак Росія не хоче вести переговори з Україною щодо Донбасу і вважає, що Київ повинен говорити з представниками бойовиків "ЛДНР", які не є суб'єктами переговорного процесу і представляють інтереси РФ.