У Зеленського прокоментували слова Путіна про "зовнішнє управління Україною"

Офіс президента / УНІАН

Заяви російського президента Володимира Путіна про зовнішнє управління Україною необхідно оцінювати крізь призму системної пропагандистської роботи РФ. Про це в коментарі Української правди заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

"Будь-які російські коментарі про Україну ,в тому числі і коментарі [президента РФ Володимира Путіна - Главред] Путіна, необхідно оцінювати тільки через призму їх системної пропагандистської роботи . Вони самі себе занурили в певний набір стереотипів і тепер намагаються пояснити незрозумілі їм процеси трансформації української державності різними міфами", - зазначив чиновник.

На його думку, частину заяв Путін робить для виправдання агресивних дій РФ в Україні.

"Повторення російським лідером фейку про "зовнішнє управління" зовсім не заслуговує окремих коментарів - це вже просто один з базових елементів російської пропаганди про Україну, який так чи інакше повинен виправдати свідомо агресивні дії самої РФ проти України", – підкреслив він.

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Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив про те, що президент Володимир Зеленський нібито віддав Україну під повне зовнішнє управління.

"Що зустрічатися з Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? Питання вирішуються у Вашингтоні, частково в Парижі", - вважає Путін.