У Зеленского прокомментировали слова Путина о "внешнем управлении Украиной"

Офис президента / УНИАН

Заявления российского президента Владимира Путина о внешнем управлении Украиной необходимо оценивать сквозь призму системной пропагандистской работы РФ. Об этом в комментарии Украинской правды заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Любые российские комментарии об Украине, в том числе и комментарии [президента РФ Владимира - Главред] Путина, необходимо оценивать только через призму их системной пропагандистской работы. Они сами себя погрузили в определенный набор стереотипов и теперь пытаются объяснить непонятные им процессы трансформации украинской государственности различными мифами", – отметил чиновник.

По его мнению, часть заявлений Путин делает для оправдания агрессивных действий РФ в Украине.

"Повторение российским лидером фейка о "внешнем управлении" вовсе не заслуживает отдельных комментариев – это уже просто один из базовых элементов российской пропаганды об Украине, который так или иначе должен оправдать заведомо агрессивные действия самой РФ против Украины", – подчеркнул он.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что президент Владимир Зеленский якобы отдал Украину под полное внешнее управление.

"Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Вопросы решаются в Вашингтоне, частично в Париже", - считает Путин.