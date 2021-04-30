У Зеленського розповіли про долю Мендель після відставки з посади прессекретаря

Комунікаційна робота офісу президента буде реорганізована, повідомив Михайло Подоляк.
Юлія Мендель йде з посади прес-секретар президента України, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, Мендель тимчасово продовжує виконувати обов'язки прес-секретаря Володимира Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу президента.
"Прийнято рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, у зв'язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі по взаємодії з іноземними ЗМІ", - зазначив Подоляк.
Він також підкреслив, що комунікація Зеленського потребує суттєвого посилення.
"Юлія Володимирівна має відмінні зв'язки в цьому секторі медійної спільноти і зможе бути ефективною в якості радника з міжнародних комунікацій. Відповідно, позиція прес-секретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена", - додав Подоляк.
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Відставка Юлії Мендель:
- Раніше повідомлялося про те, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення.
- Як повідомляють ЗМІ, Юлія Мендель більше не буде спікером президента, їй зараз шукають заміну. Також, можливо, що Мендель залишиться в прес-службі, але на іншій позиції.
- Підкреслюється, що Мендель намагається піти вже втретє. Однак раніше її заяви відмовлялися підписувати через нібито прихильне ставлення самого Зеленського.
- Стверджується, що у прес-секретаря багато претензій до роботи.
- Юлія Мендель зайняла посаду прес-секретаря президента Зеленського в липні 2019 року. Раніше працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, інтер, співпрацювала з The New York Times.