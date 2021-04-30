У Зеленського розповіли про долю Мендель після відставки з посади прессекретаря

Юлія Мендель / Главред

Юлія Мендель йде з посади прес-секретар президента України, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, Мендель тимчасово продовжує виконувати обов'язки прес-секретаря Володимира Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу президента.

"Прийнято рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, у зв'язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі по взаємодії з іноземними ЗМІ", - зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що комунікація Зеленського потребує суттєвого посилення.

"Юлія Володимирівна має відмінні зв'язки в цьому секторі медійної спільноти і зможе бути ефективною в якості радника з міжнародних комунікацій. Відповідно, позиція прес-секретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена", - додав Подоляк.

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Відставка Юлії Мендель: