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У Зеленського зробили заяву через скандал з вишиванкою

20 травня 2021, 20:43
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Як виявилося, за основу був узятий національний костюм Дніпропетровського регіону.

Олена Зеленська та Володимир Зеленський
Олена Зеленська та Володимир Зеленський / instagram.com/olenazelenska_official/

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що гнівна реакція українців навколо скандалу з вишиванками президента і першої леді України є невмотивованою.

За його словами, одяг розробив дизайнер Артем Климчук і вишиванки були створені на основі українських традицій крою.

"Українська культура набагато багатша, ніж зашорені і виховані ще за радянськими лекалами уявлення про неї. Українська вишиванка - це не один якийсь образ, не один візерунок, не одна модель. Бувають техніки вишивки, варіанти крою. Це різні регіональні особливості та сучасні їх інтерпретації", – пояснив радник голови ОП.

Зазначимо, сам дизайнер Климчук додав, що за основу був узятий національний костюм Дніпропетровського регіону.

"Для Сходу України бічний розріз на сорочці був широко поширеним елементом. Він був дуже популярний в XIX столітті, але втратив свою актуальність після всього того, що з нашою країною зробив Радянський Союз. Також ми використовували традиційні орнаменти регіону і характерний виріз на сорочці для жінок квадратної форми. Ми стилізували трохи візерунки, вишили їх хрестиком і ретязем, переосмислили дизайн і осучаснили вишиванку, хоча вона створена за мотивами історичних сорочок, які зберігаються в музеях", – підкреслив дизайнер.

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Відзначимо, Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з дружиною Оленою в національному одязі і привітав українців з Днем Вишиванки.

У відповідь деякі користувачі мережі розкритикували вишиванки, зазначивши, що це нібито "російська косоворотка".

Як раніше писав Главред:

  • Це не перший скандал з вишивками. Минулого року святкові фото Володимира та Олена Зеленських оприлюднені з нагоди Дня вишиванки також стали приводом для скандалу в соцмережах.
  • Тоді президентське подружжя виклало свій знімок в національних костюмах, створеному українським брендом ETNODIM. Коли сама компанія похвалилася цим фактом, то у відповідь отримала хвилю негативу від інтернет-користувачів.

Володимир Зеленський День вишиванки Михайло Подоляк Офіс президента
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