Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: 13-річному підозрюваному суд обрав запобіжний захід

Вбивство Мирослави Третяк / соцмережі

Підозрюваному в вбивстві 6-річної Мирослави Третяк Вовчанський районний суд Харківської області обрав запобіжний захід.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, його на 30 днів помістили в приймач-розподільник для дітей.

У прокуратурі повідомили, що при огляді на тілі та голові малолітньої були виявлені численні забої та синці.

"Труп малолітньої дівчини направлено для проведення судово-медичної експертизи", — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, в покинутій будівлі селища Старий Салтів, опівночі, поліцейські знайшли тіло дівчинки, яку до цього кілька годин шукали. Про зникнення дочки в поліцію ввечері напередодні заявила мати. На пошуки дитини підняли поліцейських і кінологів.

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До них долучилася небайдужі: 350 осіб прочісували занедбані будівлі та місцеві лісосмуги. Пошуки тривали майже 5 годин. Знайшли Мирославу в кілометрі від її будинку, де немає будинків, тільки поле і лісосмуга. Чому в злочині запідозрили цього хлопця і які є докази - поліція деталей не розголошує.

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Про саму сім'ю мало що відомо. Хлопець ріс без батька, а у матері, крім нього — ще двоє неповнолітніх дітей. Троє старших живуть окремо.

"На обліку ця дитина не перебувала. Це несподівано для нас", - каже заступник Старосалтівського селищного голови Людмила Штрикун, передає ТСН.

Хлопця зараз допитують. З ним в поліції - мама, адвокат і його вчителі. Смерть Мирослави розслідують, як умисне вбивство.

Також стало відомо, що хлопець в силу свого віку може уникнути позбавлення волі.

"Вік кримінальної відповідальності настає з 14 років. До цього віку дитина, яка вчинила злочин, не може бути віддана обмеженню свободи, до нього можуть бути застосовані тільки заходи виховного характеру", - розповів прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19:10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли вчора близько 23:50.